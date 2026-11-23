Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – 12 malbatên Kurd ku di çarçoveya heştemin karwanê rêxistinkirî yê vegera awareyan de piştî heft salan vegeriyabûn bajarê Serêkaniyê li bakurê Sûriyê, rastî berxwedana çekdaran hatin ku malên wan dagir kiribûn û bi tehdîda çekan ji valakirina milkên xwe red dikirin. Ev malbat di dawiyê de ji ber tehdîd û lêdanê mecbûr man vegerin kampên awareyan li Hesekê.
Pêvajoya vegera awareyan bo Serêkaniyê di rewşekê de rawestiyaye ku fikarên ewlehiyê piştî şîdetê li dijî Kurdên aware yên ku dawiya meha Cotmehê hewl dabûn vegerin bajarê Girê Spî zêde bûne. Berê dihat xwestin heftê du karwan ji bo vegera awareyan werin şandin, lê ji 12ê Novembrê heta niha ti karwanek din neçûye.
Li pey êrîşa leşkerî ya Tirkiyeyê li Serêkaniyê û Girê Spî di sala 2019an de, bi sedan hezar kes ji niştecihên Kurd ên van herêman aware bûn. Piştî vê êrîşê, milk û malên gelek Kurdan ji aliyê komên çekdar ên hevalbendê Tirkiyeyê ku di vê operasyonê de alîkariya Enqereyê kiribûn, hatin dagirkirin û danîn ber destê malbatên Ereb ên li van herêman bicihkirî.
Fexriye Ebdulrehman, yek ji jinên aware ku hewl dabû vegerin mala xwe, got piştî ku malbata wê ket mala wan, kesekî çekdar tehdîda wan kir û îdîa kir ku mal û erd êdî ne ya wan e.
Wê di hevpeyvînê de bi Wiyan Fettah, rojnamevanê Rudawê re diyar kir: "Wî zilamê çekdar ji me pirsî çima hatine û got mal û erd êdî ne ya we ye û ya me ye. Wî bi heqaretê li Kurdan û bi tawanbarkirina girêdana bi partiyên Kurdî, me tehdîd kir. Kurê min jê re got ku em hatine vegerin mala xwe, lê wî zilamî çekek Kalaşnîkov berê xwe da kurê min û hema hema wî bikuje."
Ebdulrehman zêde kir ku ji tirsê bo jiyana kurê xwe biryar dane ku dev ji mal û erdê xwe berdin û vegerin kampê. Wê herwiha got ku çekdaran ew jî lê dabûn.
Li gorî wê, hêzên ewlehiyê yên dewleta Sûriyê li cih amade bûn, lê ji bo parastina vê malbatê ti gav nedane û ew neçar man dîsa vegerin kampa awareyan.
Ehmed Seîd, awareyek din ê Kurd, jî ragihand ku her 12 malbatên di vê karwanê de rastî heman tevgerê hatine û çekdarên li malên wan ji valakirina wan red kirine û vegera wan bi tehdîdê rûbirû kirine.
Wî got ku malbatan ji bo şopandina mijarê serî li Rêveberiya Ewlehiya Giştî dane, lê berpirsan ji wan re gotine ku navên wan di lîsteya vegerê de nehatiye tomarkirin. Seîd zêde kir dema ku vedigeriyan ber bi erebeyan ve, kesên çekdar bi motorsîkletan nêzîkî wan bûn û bi kabloyê lê dan.
Ebdulqadir Ewse, awareyek din ê vegeriyayî, jî got ku ew heta destûra ketina gundê xwe jî nedîtiye. Li gorî wî, 140 donim erdên çandinî yên yên wî û birayê wî hîn jî di destê çekdaran de ne.
Komîteya Awareyan a Serêkaniyê jî bi îşaretekê bo berdewamiya hebûna çekdaran di mal û milkên niştecihên esasî yên vî bajarî de, ragihand ku ev mesele astengiya sereke ya vegera awareyan e û heta niha tenê nêzîkî 20% ji awareyan karîne vegerin cihê jiyana xwe.
………..
Dawiya Peyam/
Your Comment