Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beytê (s.x) – ABNA –
Amerîka û hevalbendên wê li ser amadekirina nexşeyekê ne ku bi armanca destpêkirina hevkariya leşkerî ya rasterast bi desthilata nû ya Sûriyê re pêk were. Ev nexşe bi beşdariya nêzîkî 15 welatan tê şopandin. Her çend armanca ragihandî ya wê mayînpakijî û ewlekirina sînorên welêt be jî, dikare bibe derfeteke nû ji bo vegera leşkerên Amerîkayê bo Sûriyê û rola rasterast a Washingtonê di avahiya leşkerî û ewlehiyê ya vê welatê de.
Ajansa Reutersê bi veguhastina gotinên pênc çavkaniyên agahdar ragihand ku Amerîka û hevalbendên wê li ser perwerdekirina hêzên leşkerî yên Sûriyê di warê mayînpakijiyê, bêbandorkirina madeyên teqemenî û ewlekariya sînorên welêt de nîqaşan dikin. Heke ev plan were cîbicîkirin, dê bibe mîsyona yekem a perwerdehiya rasterast a artêşa Amerîkayê bi hêzên leşkerî yên Sûriyê re, piştî hilweşîna hikûmeta Beşar Esed di Kanûna Pêşîna 2024an de.
Hevpeymaniya 15 welatan û budceya 200 milyon dolarî
Ev bername di çarçoveya çalakiyên «Navenda Hevahengiya Şamê» de û bi beşdariya hêzên nêzîkî 15 welatên hevalbendên Washingtonê, di nav de Brîtanya, Fransa, Almanya, Awistralya, Erebistana Siûdî û Emîrtiyên Erebî yên Yekbûyî, tê şopandin.
Li gorî çavkaniyên agahdar, serkeftina bernameya destpêkê ya mayînpakijiyê dikare rê li ber berfirehkirina hevkariya leşkerî ya Washington û Şamê di warên din de veke. Tê payîn ku ev perwerdehî ji Adara 2027an ve li Urdun û Sûriyê dest pê bikin. Heke danûstandin pêş bikevin, dê hejmareke kêm ji leşkerên Amerîkayê vegerin axa Sûriyê.
Her wiha Washingtonê li ser îmkanên bikaranîna nêzîkî 200 milyon dolar ji budceya mayî ya operasyonên li dijî DAIŞê ji bo fînansekirina vê mîsyonê lêkolîn dike.
Astengiyên yasayî yên Washingtonê û fikarên leşkerî yên Şamê
Yek ji astengiyên herî girîng ên pêkanîna vê planê, yasayên ku bi navê «Leahy» tên naskirin, e. Ev yasayan alîkariya leşkerî ya ji bo yekîneyên biyanî qedexe dikin ku delîlên pêbawer hebin wan bi binpêkirinên giran ên mafên mirovan hatibe tawanbarkirin.
Rabirdûya hin fermandarên leşkerî yên nû yên Sûriyê di komên çekdar ên terorîst de û raporên Neteweyên Yekbûyî yên derbarê binpêkirinên mafên mirovan de jî pêkanîna vê bernameyê bi aloziyên zêdetir re rû bi rû kiriye.
Di heman demê de, hin berpirsiyarên leşkerî yên Sûriyê derbarê dayîna destûra gihîştina hêzên Amerîkayê bi navend û sazîgehên leşkerî yên welêt ve fikarên xwe anîne ziman.
Berdevkê Fermandariya Navendî ya Artêşa Amerîkayê (CENTCOM) bi piştrastkirina berdewamiya çalakiyên Navenda Hevahengiya Şamê ragihand ku heta niha biryareke dawî derbarê avahî û mîsyonên dahatû yên vê navendê de nehatiye girtin.
Wezareta Derve ya Amerîkayê jî ji hevkariya bi Şamê re di şerê li dijî DAIŞê de pêşwazî kiriye. Lê Wezareta Parastinê ya Sûriyê heta niha bersivekê li ser vê raporê neda ye.
Li pişt perdeya vegera Amerîkayê; sêwirana pergala ewlehiyê ya dahatû ya Sûriyê
Nexşeya nû ya Washingtonê dikare wekî nîşaneya guhertina şêwaza hebûna leşkerî ya Amerîkayê li Sûriyê bê nirxandin. Washingtonê ku berê bi giranî bi rêya bicihkirina rasterast a hêzên xwe û hevkariya bi hêzên Kurd re li Sûriyê rol dilîst, niha li dû damezrandina pêwendiyeke rasterast bi artêş û saziyên ewlehiyê yên desthilata nû ya Şamê ye.
Reutersê berê di Mijdara 2025an de ji plana Amerîkayê ya damezrandina hebûneke leşkerî li Şamê re ragihandibû, ku armanca wê hêsankirina peymana ewlehiyê di navbera Sûriyê û rejîma Siyonîst de bû. Analîzên navenda lêkolînê ya Washingtonê û kovara «The Long War Journal» jî balê dikişînin ser girîngiya sînordarkirina bandora Îranê, pêşbaziya bi Rûsyayê re û birêvebirina bandora zêde ya Tirkiyeyê di avahiya leşkerî ya Sûriyê de.
Di van şert û mercan de, mîsyona ku bi navê mayînpakijiyê hatiye ragihandin dikare bibe destpêka bandora sazî ya Amerîkayê di nav artêşa Sûriyê de, pêkanîna berjewendiyên ewlehiyê yên rejîma Siyonîst û bandorkirina arasteya leşkerî û ewlehiyê ya dahatû ya Şamê. Pêkanîna van armancan ne hewce ye ku leşkerên Amerîkayê bi hejmareke mezin li ser axa Sûriyê bên bicihkirin.
Ji vê perspektîfê ve, girîngiya plana nû ya Washingtonê ji hejmareke leşkerên ku dê bên şandin wêdetir e; girîngiya wê di kapasîteya wê de ye ku Amerîka bike yek ji aktorên bandorker di avakirina avahiya leşkerî û mîmariya ewlehiyê ya dahatû ya Sûriyê de.
..........
Dawiya Peyam/
Your Comment