Rewşa li Kurdistanê
Pela 1 ya belgeyê
Ev pela PDF di 18/01/2022 de ji çavkaniyên serhêl ên Pirtûkxaneya Dîjîtal a Qeterê hatiye çêkirin.
Tomara serhêl dikare li vê navnîşanê were dîtin:
http://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100000000833.0x000324
Di wê de agahiyên zêde, dîmenên bi kalîteya bilind ên ku dikarin bên mezinkirin û nivîsên veguhastî hene.
“Civîna navbera wezaretan li ser karûbarên Rojhilata Navîn. Nîşeya sekreter: rewşa li Kurdistanê”
Sazîya ku belgeyê diparêze: Pirtûkxaneya Brîtanyayê: Tomarên Ofîsa Hindistanê û Belgeyên Taybet
Nîşana arşîvê: IOR/L/PS/18/B330
Dîrok: Tebax 1919 (salnameya mîladî)
Zimanê nivîsê: Îngilîzî, bi tîpên latînî
Mezinahî û şêwe: 1 dosye (3 pelên arşîvê)
Mafê bikaranîna belgeyê: Lîsansa Hikûmetê ya Vekirî (Open Government Licence)
Derbarê vê tomarê de
Ev dosye ji nîşeyekê pêk tê ku tê de têkoşîna ji bo serxwebûna Kurdistanê li nav Iraqê, bi berçavgirtina bûyerên sala 1919an, bi hûrgilî tê ravekirin. Belge van mijaran vedigire:
- Nîgeraniyên Kurdan derbarê ketina bin desthilatdariya Ermenan de
- Daxwazên Kurdan ji hikûmeta Brîtanyayê ji bo piştgirîkirina damezrandina dewleta xwe
- Dijminatî û pevçûnên di navbera gelên Kurd û Tirk de
- Aloziyên olî di navbera Misilman û Xiristiyanên herêmê de
- Helwestên cuda yên niştecihên Mezopotamyayê li hember Brîtanyayê û destwerdana wê li herêmê
- Kiryarên tundûtûjiyê li dijî karbidestên Brîtanyayê li Mezopotamyayê
REWŞA KURDISTANÊ
Ev belge milkê Hikûmeta Padîşahê Brîtanyayê ye. — VEŞARTÎ.
Konferansa navbera wezaretan li ser karûbarên Rojhilata Navîn. Têbîniya sekreter.
REWŞA KURDISTANÊ.
Di meha çileya vê salê de, komek ku xwe bi navê «Komîteya Serxwebûna Kurdistanê li Misrê» dida nasîn, ji Brîtanyayê xwest ku alîkariya damezrandina dewleteke Kurdî bike. Daxwaznameyên wan bi awayê orîjînal şandin Parîsê. Piştî demeke kurt, Mîsyona Leşkerî ya Brîtanyayê li Parîsê ragihand ku M. Picot bi telegrafê red kiriye ku pêşniyara Sir Mark Sykes ê rehmetî were pejirandin; li gorî wê pêşniyarê diviyabû mîrektiyeke Kurdî ya serbixwe, ku Mûsil jî tê de be, were avakirin. Wî bawer dikir ku ev plan li dijî berjewendiyên Fransa ye û gelên wekî Keldanî, Nestûrî û yên din, ku bi kevneşopî di bin parastina Fransa de bûn, dê bêne qurban kirin.
Di destpêka adarê de raporek ji Fermandariya Giştî ya Mezopotamyayê hat, ku tê de dihat gotin kesek wek Kamil Bedirxan wekî serokê dewleteke xweser li derdora Mêrdînê hatiye hilbijartin.
Raporteke paşê nîşan da ku Komîteya Yekîtî û Pêşketinê (C.U.P.) bi navê «Komîteya Serxwebûna Tirk û Kurdan» hewl dida piştgiriya Kurdan bi dest bixe. Wan li herêma Riha–Mêrdîn–Diyarbekirê di nav Tirk û Kurdan de aloziyê çêdikir, li wir bi eşkere li dijî destwerdana biyanî daxuyanî dihatin dayîn.
Di 12ê adarê de, Komîserê Sivîl ê Bexdayê, bi erêkirina fermandarê giştî yê Mezopotamyayê, pêşniyar kir ku Major E. W. C. Noel bi erkeke sivîl were şandin Nisêbînê. Armanc ew bû ku agahiyên derbarê rewşa siyasî ya di navbera Kurd û Tirkan de û rewşa aborî ya herêmê kom bike, da ku ji bo biryarên Konferansa Aştiyê yên derbarê paşeroja vê herêmê de ji Hikûmeta Padîşah re bên ragihandin.
Di 28ê adarê de, Komîserê Sivîl ragihand ku kesên sereke yên tevgera serxwebûna Kurdistanê li Stenbolê, di bin sîwana Tirkan de, Ebdulkadir, Abdullah Cewdet û Silêman Nazîf bûn. Dihat gotin, ku ew bi Bedirxan û herwiha bi Sureyya Bedirxan ê li Misrê re di têkiliyeke nêzîk de ne.
Di 1ê nîsanê de Major Noel ji Bexdayê ber bi Nisêbînê ve çû. Di heman rojê de biryar hat dayîn ku General Allenby rêhesina Bexdayê ji Cerablûsê heta Nisêbînê, bi Nisêbînê re, dagir bike.
Di 5ê nîsanê de General Allenby ragihand ku hin serokên eşîrên Kurd ên li herêma Nisêbînê peyam şandine û gotine ku dixwazin bikevin bin bandora Brîtanyayê û serxwebûnê naxwazin. Ew li dijî Kurdên Mêrdîn û Diyarbekirê bûn.
General Allenby pêşniyar kir ku ew ji bo rêberiyê serî li rayedarên Mezopotamyayê bidin, ji ber ku wê demê ew derve ji herêma dagirkirin û kontrola wî bûn.
Di 7ê nîsanê de agadayinek hat, ku Kapîtan Pearson, karmendekî siyasî yê Brîtanyayê, li Zaxoyê hatiye kuştin. Di heman rojê de Komîserê Bilind ê li Stenbolê ragihand ku hikûmeta Tirkiyeyê kurê serokê Encûmena Dewletê ya Tirkiyeyê dişîne Nisêbînê û paşê herêma Zaxoyê, ji bo ku aramî vegerîne.
Di 8ê nîsanê de fermandarê giştî yê Mezopotamyayê pêşniyar kir, ku Komîserê Bilind ê Stenbolê zextê li hikûmeta Tirkiyeyê bike, da ku li navçeya Zaxoyê operasyonên leşkerî yên cezakirinê bike; çimkî ev herêm li derveyî sînorê agirbestê bû û ne General Marshall ne jî General Allenby dikaribûn bigihîjin wê.
Komîserê Bilind ê Stenbolê ji operasyonên leşkerî yên Tirkan encameke mezin hêvî nedikir. Wî tevliheviyên Kurdistanê wekî beşek ji çalakiyên berfireh ên Komîteya Yekîtî û Pêşketinê û têkiliyên wê bi panîslamîzmê, neteweperwerên Misrê, belkî neteweperwerên Hindistanê û Bolşevîkan re didît. Wî dikaribû bawer bike ku Abdullah Cewdet û Silêman Nazîf ji bo berjewendiyên Tirkan dixebitin, ji ber ku ew beşdarî daxwazên Komîteya Kurdî nebûbûn. Lê ji aliyekî din ve, ew ber bi vê nêrînê ve diçû ku, bdulkadir û malbata Bedirxan pir alîgirên Brîtanyayê bûn û ne mimkun bû ku xwe bi Komîteya Yekîtî û Pêşketinê re girê bidin.
Hestên alîgirên Brîtanyayê yên malbata Bedirxan bi nameyeke hevpar a endamên wê yên li Misrê hatin piştrastkirin. Ev name di 10ê nîsanê de hatibû wergirtin; tê de wan bi tundî gilî ji awayê muameleya Misriyan bi wan re kiribû, daxwaza tezmînatê kiribûn û gotibûn ku ew malbata desthilatdar a eslî ya Kurdistanê ne.
Di 13ê nîsanê de fermandarê giştî yê Mezopotamyayê ragihand ku gengaz bûye herêma Zaxoyê bi leşkerên Hêza Seferberiyê ya Mezopotamyayê were dagirkirin. Di 23ê nîsanê de wî daxwaza xwe ya çalakiya leşkerî ya Tirkan paşve kişand, lê dît ku divê zext li hikûmeta Tirkiyeyê were kirin da ku li herêmên di bin dagirkirina xwe de aramiyê biparêze.
Di heman rojê de Komîserê Bilind ê Stenbolê rapora hevpeyvîna di navbera Mr. Ryan û Ebdulkadir de bi telegramê şand. Ebdulkadir gilî kir ku hikûmeta Tirkiyeyê pêşniyara şandina mîsyonekê ji bo aramkirina Kurdistanê wekî hincetek ji bo terikandina welêt bi kar aniye. Wî got ku heke Brîtanî dixwazin welat were aramkirin, ew amade ye bi xwe biçe wir an nûnerê xwe bi şandeyek ku efserê Brîtanî jî pê re be bişîne û encameke razîker misoger bike. Wî hişyarî da ku heke Kurd bikevin bin desthilatdariya Ermeniyan, dê pirsgirêk derkevin. Komîserê Bilind bawer dikir ku Ebdulkadir û Abdullah Cewdet di gotinên xwe yên dijî Tirkan de dilsoz in. Wî got ku lihevhatina daxwazên Ermeniyan bi muameleyeke dadwerane ji bo Kurdan re zehmet e û xwest ku nêrîna Hikûmeta Padîşah li ser Kurdistanê jê re were ragihandin. Ev pirsa ji bo Mr. Balfour li Parîsê hat şandin.
Di heman rojê de Komîserê Sivîl ê Bexdayê ragihand ku biraziyê Ebdulkadir, Şêx Taha, dixwaze were Bexdayê. Wî pêşniyar kir ku destûrê bide wî were û gotinên wî bibihîze. Herwiha ragihand ku Ebdulkadir û Bedirxaniyan telegram şandine hin kesayetiyên navdar ên Mêrdînê û ew teşwîq kirine ku propagandaya Kurdî belav bikin.
Di 26ê nîsanê de Komîserê Sivîl ê Bexdayê telegrama Major Noel, ku gihîştibû Nisêbînê, dubare şand. Noel ragihand ku tevgera dijî Brîtanyayê ji tirsa siyaseta tolhildaneke giştî li dijî misilmanan, ji ber komkujiyên xiristiyanan, derketiye holê. Wî pêşniyar kir ku ji bo hemû kuştinên ku Kurd bi teşwîq an fermana rasterast a Tirkan kirine, lêborîneke giştî were ragihandin; herwiha bi fermî were gotin ku ji wan tenê vegerandina milkên neguhêzbar were xwestin. Ev telegram jî ji bo Mr. Balfour li Parîsê hat şandin.
Di 3ê gulanê de Mr. Balfour pêşniyar kir ku ji Komîserê Bilind ê Stenbolê re were gotin, heta biryara Konferansa Aştiyê, ku daxwazên Kurdan li wir tên zanîn, ji Kurdan bixwaze aram bimînin û dev ji ajîtasyonê berdin. Di 7ê gulanê de wî pêşniyareke din kir: Major Noel divê bi awayekî nefermî misoger bike ku siyaseta tolhildanê nayê şopandin û gilî û daxwazên Kurdan ji aliyê Konferansa Aştiyê ve nayên jibîrkirin.
Li vê navberê Komîserê Bilind ê Stenbolê di telegrameke ku di 5ê gulanê de hatibû wergirtin de careke din got ku rewşa Kurdistanê pir xemgînker e. Wî ji bo Hikûmeta Padîşah sê rêbazên alternatîf pêşniyar kir:
- Ji bûyerên li derveyî herêma dagirkirina xwe dûr bimînin û tu gavê neavêjin.
- Bi qasî ku gengaz be, pişt bi çalakiyên hikûmeta Tirkiyeyê bibestin û ew çalakî li gorî şîreta Hikûmeta Padîşah bên kirin.
- Ji wan kesayetiyên Kurd ên bibandor sûd werbigirin ku dixwazin têkiliyên baş bi Brîtanyayê re hebin.
Wî diyar kir ku ev hemû pirsgirêk bi vê ve girêdayî ye: teşwîqkirina kesayetiyên Kurd heta çi radeyê bi nêrînên Hikûmeta Padîşah li ser rêveberiya paşerojê ya Kurdistanê re li hev tê, û heta çi radeyê gengaz e ku Kurd bêne teşwîqkirin ku hêvî bikin Hikûmeta Padîşah dê nebe alîgirê xistina wan bin desthilatdariya Ermeniyan.
Di 12ê gulanê de Komîserê Bilind ê Stenbolê dîsa bi telegramê ragihand ku Sadrêzam amade ye destûr bide Ebdulkadir ji bo mîsyona aramkirinê biçe Kurdistanê, herçend ji nêrîna Tirkiyeyê ve ji encamên vê rêwîtiyê ditirsiya. Wî careke din got ku sedema sereke ya tevgera di nav Kurdan de tirsa ketina bin desthilatdariya Ermeniyan e.
Roja hemanê, Komîserê Sivîl ê Bexdayê got ku Ebdulqadir demeke pir dirêj ji Kurdistanê dûr mabû û têkiliyên wî bi biraziyê xwe Şêx Taha re ewqas xerab bûn ku, heger çalakiya xwe tenê li herêmên kurdî yên li rojavayê xeta dirêjahiya 42an sînordar nekira, nikaribû bibe alîkar. Lê wî difikirî ku malbata Bedirxan dikare li wir di demeke nêzîk de bi kêr were. Wî pêşniyar kir ku birayên Bedirxan ji Konstantîniyeyê biçin Helebê û li wir bi Major Noel re bicivin; Sûreya Bedirxan jî ji
Misrê dikare tev li wan bibe. Heke têkiliyên Hikûmeta Padîşahê Brîtanyayê bi
Fransa re û pêşketina danûstandinên aştiyê destûr bidin, ew dikarin bi Major Noel re biçin Kurdistanê.
Wî pêşniyar kir ku rêya sêyem a Komîserê Bilind ê Konstantîniyeyê were pejirandin û ji bo efûyeke giştî û azadbûna herêmên ku piraniya niştecihên wan Kurd in ji serdestiya Ermeniyan, piştrastî were dayîn. Li gorî wî, ji bo pêkanîna vê siyasetê divê pirsgirêkên Kurdistanê heta ku mimkun be ji navendekê bên birêvebirin. Ji ber vê yekê wî xwest ku destûr were dayîn ku bi rêya Major Noel li hemû herêmên rojhilatê Firatê, li ser navê Hikûmeta Padîşahê Brîtanyayê, karûbarên Kurdistanê bi rê ve bibe û fermandarê giştî yê hêzên Misrê û Komîserê Bilind ê Konstantîniyeyê bi tevahî agahdar bihêle.
Wî bi Şêx Taha re hevpeyvîn kiribû. Şêx Taha gotibû ku ew amade ye bi her awayî ji bo avakirina parêzgehekê Brîtanî li Kurdistanê alîkarî bike, bi şertê ku efû were ragihandin, Kurd di komên mezin ên xweser de bên rêxistinkirin, nekevin bin serdestiya Ermenî an Nestûriyan û Hikûmeta Padîşahê Brîtanyayê heman alîkariya madî ya ku li Iraqê dida, ji wan re jî peyda bike.
Roja 22ê Gulanê, Wezareta Karûbarên Hindistanê di nameyekê de ji Wezareta Karên Derve re piştgirî da pêşniyarên Komîserê Sivîl. Roja 29ê Gulanê jî Wezareta Karên Derve, bi hin şert û rezervan, razî bû.
Roja 5ê Hezîranê, Wezareta Karûbarên Hindistanê bi telegramê destûr da
Komîserê Sivîl ê Bexdayê ku karûbarên Kurdistanê bigire destê xwe, bi şertê ku Hikûmeta Padîşahê Brîtanyayê derveyî qada niha ya wê nekeve bin berpirsiyariyên leşkerî. Diviyabû ji hemû aliyên têkildar re were eşkerekirin ku armanca mîsyona Major Noel û Bedirxaniyan ew nîne ku Hikûmeta Brîtanyayê, berî encama Konferansa Aştiyê, ji hevkariya bi rayedarên Tirk ên li herêmê re ji bo parastina aramiyê zêdetir soz bide.
Diviyabû ew bi Komîserê Bilind ê Konstantîniyeyê re ne tenê agahdariyê parve bike, lê bi nêzîkî bi wî re şêwir bike û bê razîbûna wî tu gaveke girîng neavêje. Diviyabû fermandarê giştî yê hêzên Misrê jî agahdar bike. Derbarê efûyê de, tenê dikaribû soz bide ku siyaseta tolhildanê neyê şopandin; sozê din jî diviyabû tenê li azadbûna ji serdestiya Ermeniyan a bê sînor were sînordarkirin. Di her du sozan de girîng bû ku ew tenê li ser navê Hikûmeta Padîşahê Brîtanyayê bên dayîn. Ji wî hat xwestin ku diyar bike kîjan herêm bi piraniya xwe kurdî ne. Ev telegram ji aliyê Wezareta Karên Derve ve ji Komîserê Bilind ê Konstantîniyeyê re jî hat şandin û roja 6ê Hezîranê nusxeyek ji rêveberê îstîxbarata leşkerî re hat şandin.
Di vê navberê de, daxwazên Şerîf Paşa, serokê şanda Kurd li Konferansa Aştiyê ya Parîsê, girîngtir bûn. Di nameyeke dirêj a 20ê Gulanê de, ku ji aliyê wî ve gihiştibû Mîster Balfour, wî xwestibû ku hêviyên wî yên ji bo serokatiya Kurdistanê piçek piştgirî bibînin. Lê wî herwiha gotibû ku heke Hikûmeta Padîşahê Brîtanyayê serokekî din ê bi taybetmendiyên pêwîst bibîne, ew ne li dijî vê yekê ye ku ji berpirsiyarî û fedakariyên avakirina dewleteke kurdî were rizgarkirin.
Daxwazkarekî din, Şêx Mehmûdê Silêmaniyê, di heman demê de bi serokatiya serhildaneke herêmî ya nediyar, ku bi tedbîrên leşkerî hat tepeserkirin, xwe ji bo nirxandina pêşerojê bi temamî bêguncan kir.
Roja 2ê Hezîranê raporek ji Komîserê Bilind ê Konstantîniyeyê hat wergirtin ku hevpeyvînên bi Ebdulqadir û Sadrê Ezem re vedigotin. Sadrê Ezem ji encamên gengaz ên ragihandina avakirina dewleteke Ermenî gelek ditirsiya. Hebûna Ebdulqadir di kabîneya xwe de ji bo wî bûbû rewşeke dijwar; wî difikirî ku Hikûmeta Tirk nikare bi hêsanî propagandaya Ebdulqadir a ji bo serxwebûna Kurdistanê piştgirî bike. Ebdulqadir bi tundî li dijî Hikûmeta Tirk gilî kir û tekez kir ku ew û welatiyên wî dixwazin Kurdistan di bin piştgiriya Brîtanyayê de destpêkeke nû bike. Tişta ku ew jê ditirsiyan serdestiya Ermeniyan bû. Piştî van her du hevpeyvînan ku pêk hatibûn, dagirkirina Îzmîrê bû sedem ku Ebdulqadir ji kabîneya Tirk winda bibe.
Roja 13ê Hezîranê, Komîserê Sivîl ê Bexdayê bi telegramê nêrînên xwe derbarê herêmên ku bi piraniya xwe kurdî dihesibandin şand. Wî got ku Kurdistan dikare bibe du kom: aliyê alîgirê Kurdan, ku bi rêveberiyeke guncan dikare alîgirê Brîtanyayê bibe; û aliyê alîgirê Tirkan, ku bi tundî dijî Xirîstiyanan û biyaniyan bû. Her du alî jî bi piştgiriyeke derveyî dikarin kontrola welêt bi dest bixin; ji ber vê yekê Hikûmeta Padîşahê Brîtanyayê diviyabû yek ji wan hilbijêre.
Kurd ji hêla erdnîgarî ve di nav çiyayên cuda de ewqas belav bûbûn ku li gorî wî yekbûna wan bêyî rêveberiyeke bihêz a biyanî, ku navenda wê li Bedlîs an Wanê be, ne gengaz bû. Çalakiya li herêmê nikaribû zêde dirêj tenê bi berhevkirina agahiyan û dayîna sozên nezelal ji vî alî an wî alî re were sînordarkirin. Ji bo vê yekê biryareke siyasî û rêwerzên zelal pêwîst bûn.
Roja 17ê Hezîranê, raporek ji Major Noel li Diyarbekirê hat wergirtin. Li gorî wê, Partiya Kurdên Ciwan li wir gelek çalak bû û ji demekê ve li ser derbeyeke leşkerî difikirî, da ku Hikûmeta Tirk hilweşîne û serxwebûna Kurdistanê ragihîne. Helwesta wan li hember Hikûmeta Padîşahê Brîtanyayê diyar bû ku dostane ye, lê Major Noel hêj nekaribû bibêje ev dostanî heta çi radeyê tenê ji berjewendiyê dihat.
Roja 19ê Hezîranê, ji Rêveberiya Îstîxbarata Leşkerî raporek hat ku Partiya Kurd a Konstantîniyeyê, ku Ebdulqadir serokê wê bû, ji bo serxwebûna Kurdistanê di bin parastina Brîtanyayê de dixebitî. Nusxeyek ji rêziknameya Civata Pêşketina Kurdistanê jî pê re hatibû şandin.
Roja 19ê Hezîranê, telegrama Major Noel hat wergirtin ku nêrînên mîsyonerê Amerîkî radigihand. Mîsyoner îhtîmala derketina tundiyên li dijî Ermeniyan di rewşa nêzîkbûna leşkerên biyanî de dibînî. Major Noel difikirî ku ragihandinek ji bo bersivdayîna daxwazên Kurdan û dûrxistina tirsê ji serdestiya Ermeniyan dikare vê meylê asteng bike. Lê ev yek dikaribû nerazîbûna Tirkan çêbike û ji bo Xirîstiyanan encamên xeternak bîne.
Roja 27ê Hezîranê, Şerîf Paşa ji Wezîrê Karên Derve yê Fransa re nivîsî. Wî siyaseta Fransa li hember Kurdan rexne kir, got ku li Fransa nikare rewşa xwe fam bike û gilî kir ku Hikûmeta Fransa bi nedayîna destûra vegera wî ya Konstantîniyeyê piştî agirbestê, ku li wir li benda wî bûn, jiyana wî ya siyasî bêrehmî teng kiriye.
Roja 25ê Hezîranê, Major Noel ji aliyê Komîserê Sivîl ê Bexdayê ve hat erkdarkirin ku li ser navê wî biçe Konstantîniyeyê û li ser karûbarên Kurdistanê biaxive.
Roja 3ê Tîrmehê, Komîserê Sivîl ê Bexdayê ji Komîserê Bilind ê Konstantîniyeyê re pêşniyarên taybet ji bo baştirkirina rewşa Kurdistana Navîn kir. Di nav wan de vekişandina hin garnîzonên Tirk û danîna kesên ji koma Ebdulqadir wek walî li Bedlîs û deverên din hebûn.
Rewşa Kurdistanê di navbera Komîserê Bilind û Major Noel de hat gotûbêjkirin. Roja 10ê Tîrmehê, Komîserê Bilind encamên axaftinên wan ragihand. Li gorî wan, Kurd bi tundî li dijî Tirkan bûn û ber bi civakên Xirîstiyan ve dostane bûn. Heke were pejirandin ku Kurd li Kurdistanê piraniyê pêk tînin, ew ê mafên Xirîstiyanan biparêzin. Tirk dixwestin bi behskirina dagirkirina Îzmîrê û bi hişyarkirina Kurd û Misilmanan li dijî serdestiya Ermeniyan piştgiriya Kurdan dîsa bi dest bixin. Heke ji Kurdan re were piştrastkirin ku serdestiya Ermeniyan nayê plankirin, ev taktîk dikaribû têk biçe.
Kurd ji bo mandayeke Brîtanî hewesdar bûn; pejirandina wê dikaribû ji bo
Hikûmeta Padîşahê Brîtanyayê rêkxistina Mezopotamyayê û pêkanîna hêviyên Kurdên Mezopotamyayê hêsantir bike. Komîserê Bilind ragihand ku wî razîbûna xwe dabû ku sê nûnerên raya Kurd, ji Major Noel cuda, vegerin Kurdistanê, li wir bi wî re bibin yek û li nav eşîran bigerin, da ku girîngiya parastina aramiyê ji wan re rave bikin. Wî erêkirina Wezareta Karên Derve xwest; mijar ji Mîster Balfour li Parîsê re hat şandin.
Di vê navberê de, Komîserê Sivîl ê Bexdayê ragihand ku fermandarê giştî yê hêzên Misrê gotibû ku ji desthilata ku Wezareta Karûbarên Hindistanê ji bo birêvebirina karûbarên Kurdistanê daye wî ne agahdar e. Wî pêşniyar kir ku ji Kolonel Bell re ferman were dayîn ku li herêma ku berê wek qada bandora wî hatibû destnîşankirin bixebite. Lê diviyabû ew bi Major Noel an bi efserên din ên Mezopotamyayê re ku têkilî pê re çêdike, bi nêzîkî hevkarî bike.
Roja 22ê Tîrmehê, Wezareta Karên Derve ji Wezareta Şer xwest ku fermandarê giştî yê hêzên Misrê agahdar bike ku rewşa li Kurdistanê biryar hatibû dayîn ku Komîserê Sivîl ê Bexdayê, li gorî rêgezên ku di telegrama Ofîsa Hindistanê ya 5ê Hezîranê de hatibûn destnîşankirin, berpirsiyariya karûbarên Kurdistanê bigire ser xwe. Ev biryar ji fermandarê giştî yê hêzên Misirê re hate ragihandin.
Roja 13ê Tîrmehê, Komîserê Bilind ê Konstantîniyeyê bi telegramê ragihand ku dûrbûna di navbera Tirk û Kurdan de ewqas mezin bûye ku êdî hêvî tune ye hukûmeta Tirkiyeyê walîyên Kurd ji bo Wan, Bedlîs û deverên din destnîşan bike, wekî ku Komîserê Sivîl ê Bexdayê di 3ê Tîrmehê de pêşniyar kiribû.
Wî pêşniyar kir ku çêtir e encamên mîsyona Major Noel bên bendewarkirin. Roja pişt re Komîserê Sivîl jî bi vî pêşniyarî razî bû.
Roja 15ê Tîrmehê, fermandarê giştî yê Mezopotamyayê bi telegramê bal kişand ser wê yekê ku siyaseta ku Komîserê Sivîl di telegrama xwe ya 13ê Hezîranê de pêşniyar kiribû dê berpirsiyariya leşkerî fireh bike û hejmara hêzan zêde bike.
Roja 20ê Tîrmehê raporek hat wergirtin ku du karmendên siyasî yên Brîtanî li Amediyê hatine kuştin. Amedî nêzî 60 mîl li bakur-rojhilatê Mûsilê ye û ji Zaxoyê ne dûr e; li wir Kapîtan Pearson di 4ê Nîsanê de hatibû kuştin. Desteyek leşkeran berê ji bo hêsankirina vegera Xiristiyanên ji Baqubayê bo Amediyê hatibû şandin, lê di Hezîranê de ji ber ku rewş ji aliyê leşkerî ve ne guncaw bû, hatibû vekişandin.
Komîserê Sivîl ê Bexdayê bawer dikir ku serhildana ku bû sedema kuştina van her du karmendan, hem dijî Xiristiyanan û hem jî dijî hukûmetê bû.
Heyeta Kurdî di 24ê Tîrmehê de ji Konstantîniyeyê derket. Birêz Balfour rêbaza ku hatibû hilbijartin bi awayekî fermî pejirand û ev pejirandin di 30ê Tîrmehê de ji Komîserê Bilind re hate ragihandin.
Roja 29ê Tîrmehê, Şerîf Paşa ragihand ku ew wekî serokê dewleta Kurdî ya pêşerojê hatiye hilbijartin. Wî pêşniyar kir ku komîsyonek hevbeş ji nûnerên wî û yên Brîtanî were şandin da ku li deverên ku piraniya niştecihên wan Kurd in bigere.
Wezareta Karên Derve ya Brîtanyayê di wê baweriyê de bû ku temenê Şerîf Paşa û mayîna wî ya dirêj li Parîsê wî ji bo rola serokê Kurdistanê bi tevahî neguncaw dikin. Ji ber vê yekê pêşniyar kir ku kurtasiyek ji pêşniyarên wî bi telegramê di heman demê de ji Konstantîniyeyê û Bexdayê re were şandin da ku nêrînên wan bên standin.
Roja 5ê Tebaxê, raporeke dirêj a Major Noel li ser rewşa Kurdistanê gihîşt Wezareta Karên Derve. Wî ji bo lihevhatina daxwazên Kurd û Ermeniyan çareseriyeke navîn pêşniyar kir: şeş wilayetên rojhilatî di bin desthilata yek rêveberiya mandayê de bên komkirin û paşê li parêzgeh an herêman bên dabeşkirin. Herêma başûr bi tenê Kurdî, herêma bakur bi tenê Ermenî û herêma navendî têkel bibe. Her herêm xwedî rêveberiya xwe ya herêmî û xweseriyê be, lê di bin çavdêriya navendeke serbixwe de bimîne; ev navend dikare li derveyî şeş wilayetan an li herêma navendî be. Li gorî wî, alternatîfa tenê pejirandina pêşniyarên Komîserê Sivîl ê Bexdayê di telegrama 13ê Hezîranê de bû.
Her di 5ê Tebaxê de, nameyek ji Komîserê Bilind ê Konstantîniyeyê hat wergirtin. Di wê de danûstandinek di navbera endamên Komîteya Kurdî û endamên hukûmeta Tirkiyeyê de dihat vegotin, ku tê de derbarê ihtîmala xweseriya Kurdistanê di bin desthilata Tirkan de hatibû nîqaşkirin.
Heman rojê, berpirsiyarê siyasî yê sereke yê hêzên Misirê bi telegramê ragihand ku Arîf Paşayê Mêrdînî û Sureyya Bedirxan serdana wî kirine. Wan got ku ew nûnerên malbatên sereke yên Kurd in. Armanca wan serxwebûna dawî ya Kurdan bû; heta wê demê jî amade bûn mandayeke Brîtanî ya sînordar bipejirînin. Li ser daxwaza Komîserê Sivîl ê Bexdayê, Arîf Paşa ji bo hevdîtina bi Major Noel re şandî Helebê bû; hewl dihat dayîn ku Sureyya Bedirxan jî bi wî re biçe.
Roja 11ê Tebaxê, Wezareta Şer a Brîtanyayê ji Wezareta Karên Derve re pêşniyar kir ku hemû mijara siyaseta hukûmeta Padîşahî li Kurdistanê ji aliyê Konferansa Nav-departmanî ya Karûbarên Rojhilata Navîn ve were nîqaşkirin. Wan ji fermandarê giştî yê hêzên Misirê re telegram şandibû û nêrîna wî li ser desthilata ku di telegrama Ofîsa Hindistanê ya 5ê Hezîranê de ji Komîserê Sivîl ê Bexdayê re hatibû dayîn xwestibû.
Wezareta Karên Derve herwiha ji Komîserê Bilind ê Konstantîniyeyê xwest ku nêrînên xwe yên berfireh li ser pêşniyarên Komîserê Sivîl ê Bexdayê û Major Noel bi lezgîniya herî mezin bi telegramê ragihîne.
Roja 16ê Tebaxê, nêrînên fermandarê giştî yê Mezopotamyayê hatin wergirtin. Li gorî wî, prensîba sereke ya çareseriyê divê avakirina parêzgeheke Ermenî ji wilayetên Erzurum û Trabzonê û parêzgeheke Kurdî ji çar wilayetên mayî be. Ev çareserî dê niha destûr nede ku hejmara leşkerên Brîtanî li Mezopotamyayê were kêmkirin.
Your Comment