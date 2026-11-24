Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beytê (s.x) – ABNA – Rayedariya Ragihandinê ya Hêza Deryayî ya Sepaha Pasdaran a Şoreşa Îslamî di daxuyaniyekê de ji teqîna sê keştiyên petrolê yên binpêkar li Tengava Hurmuzê agahî da.
Nivîsa daxuyaniyê wiha ye:
Li gorî raporên operasyonî yên gihîştine me, di demjimêrên derbasbûyî de, sê keştiyên petrolê yên binpêkar li avên Tengava Hurmuzê, ji ber lêketina bi mayînên deryayî re, rastî teqîn û şewatekê pir mezin hatine.
Yek ji van keştiyan li peravên başûrî û du keştiyên din li rojhilatê Tengava Hurmuzê, di demekê de ku di bin parastin û eskortkirina hewayî ya berfireh a artêşa dagirker a Amerîkayê de bûn, bi mayînên deryayî ketine û di encama teqînên xurt de agir lê ketine.
Eskortkirina hewayî ya artêşa Amerîkayê nikarîbû pêşî li rûdana van bûyeran bigire. Wêneyên teqîn û şewata van keştiyan dê di demjimêrên bê de bên weşandin.
Hêza Deryayî ya Sepahê ragihand: «Tengava Hurmuzê ne cihê ceribandina rêyên derbasbûna neqanûnî û guh nedana hişyariyên deryayî ye. Li xwedî, fermandar û şirketên keştiyaniyê hişyarî tê kirin ku parastin û eskortkirina leşkerî ya artêşa Amerîkayê nikare bibe cîgirê rêzgirtina ji rêzikên keştiyaniyê û rêwerzên Navenda Kontrola Derbasbûnê ya Hêza Deryayî ya Sepahê.»Her cure derbasbûna ji rêyên neqanûnî û guh nedana hişyariyên ragihandî, wekî binpêkirin û hevkariya bi hêzên dagirker re tê hesibandin û li gorî rêzikên ragihandî dê bi tundî pê re bê tevdigerin.
Your Comment