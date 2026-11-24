Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beytê (s.x) – ABNA – Cîgirê Serokê Meclîsa Bilind a Îslamî ya Şî‘eyên Lubnanê, bi rexnekirina tund a helwestên serokkomar û hin berpirsiyarên vê welatê yên li dijî berxwedanê, tekez kir ku parastina axa Lubnanê pêdivî bi destûra tu berpirsiyarekî hikûmetê nake û siyaseta tavîzdayînê li hemberî Îsraîlê dê tenê bibe sedema zêdebûna daxwaz û zextên vê rejîmê.
Şêx Elî Xetîb di merasîma bîranîna şehîdan de li bajarokê Lebaya, li herêma Beqa‘a ya rojavayê Lubnanê, bi rêzgirtina ji şehîdên berxwedanê, ji berpirsiyarên vê welatê pirsî ka gelo tavîzên wan karîbûne bombebaranê rawestînin, kuştina gelê sivîl bidawî bikin û axên dagirkirî yên Lubnanê azad bikin?
Berxwedan ji bo parastina Lubnanê hewceyî destûra kesî nîne
Xetîb bi tekez li ser vê yekê ku aramiya demkî ya niha encama helwestên berpirsiyarên Lubnanê yên li dijî berxwedanê nîne, got:
«Hûn ne ew kes in ku rewaîyê didin berxwedanê؛ berxwedan ji bo rewaîya xwe hewceyî tu kesî nîne.»
Wî zêde kir: Heke tavîzên berpirsiyaran bûna sedema rizgarkirina axê, rawestandina êrîşan û misogerhiya berjewendiyên gelê Lubnanê, dê hemû gel piştgiriya wan bikira. Lê her tavîzeke nû dê bibe sedema daxwaza tavîzên din û zêdetir. Rûmet û serbilindî bi paşvekişînê nayên bidestxistin.
Cîgirê Serokê Meclîsa Bilind a Îslamî ya Şî‘eyên Lubnanê her wiha rexne li êrîşên medyayî û bikaranîna artêşên sîberî li dijî rexnegirên desthilatê girt û tekez kir ku ev zext dê nikaribin rê li ber eşkerekirina rastiyê bigirin.
Rexneya eşkere li serokkomar û rewaîya «Peymana Çarçoveyê»
Xetîb bi gotina ku postê serokkomariyê a hemû gelê Lubnanê ye, ji serokkomar xwest ku li şûna hemû Lubnanîyan biaxive û berxwedanê neke yek komika çekdar an jî tevgeriyeke mezhebî.
Wî bi bîrxistina rizgarkirina başûrê Lubnanê di 25ê Gulanê 2000an de, berxwedan wekî nîşana îradeya neteweyekê û xwedî bingeheke civakî ya berfireh pênase kir. Her wiha rola dîrokî ya hêzên neteweyî yên ji mezhebên cuda di berxwedana li dijî dagirkeriya Îsraîlê de destnîşan kir.
Ev berpirsiyarê Lubnanî her wiha sepandina «Peymana Çarçoveyê» bêyî vegerandina wê bo civîna hikûmetê û Meclîsa Nûneran, bêbingehê qanûnî û bêrewaî da zanîn û got ku ev yek şermê desthilatê û îmzevanên wê ye.
Xetîb bi rexnekirina sûcdarkirina berxwedanê û şehîdên wê bi girêdana wan bi Îranê re, pirsî: «Gelo şervanên berxwedanê ji bo rizgarkirina axa Îranê şer kirine, an jî ji bo parastina başûr û Beqa‘aya Lubnanê?»
Wî her wiha rexne li helwesta hin medyayên Lubnanê ya li hemberî rejîma Siyonîst girt û got ku ewlehî û axa Lubnanê ne tiştên bazirganiyê ne. Bidestxistina rûmet û serkeftinê jî bi parastina welat û qebûlnekirina ferzên Amerîka û Îsraîlê ve girêdayî ye.
Yên ku hêvîdar in Îran têk biçe, bi awayekî cidî şaş in
Cîgirê Serokê Meclîsa Bilind a Îslamî ya Şî‘eyên Lubnanê di beşeke din a axaftina xwe de, bi îşaretkirina gefên Donald Trump li dijî Îranê, îradeya gelan ji hêza leşkerî bihêztir da zanîn û tekez kir ku hin aliyên siyasî yên Lubnanê hêvîdar in ku Komara Îslamî ya Îranê têk biçe û wan li Lubnanê desthilatê bigirin؛ lê ev xeyal pêk nayê.
Xetîb bi îşaretkirina tecrûbeya têkçûna Amerîkayê li Afganîstanê got ku yên ku Amerîka û Îsraîlê serketî yên meydana şer dibînin, bi awayekî cidî şaş in.
Cîgirê Serokê Meclîsa Bilind a Îslamî ya Şî‘eyên Lubnanê tekez kir: «Îran îro ji dema destpêkirina rûbirûbûna berê bihêztir û amadetir e. Dijmin nikare bigihîje wan armancên ku berê jî di bidestxistina wan de têk çûbû.»
Wî her wiha gefên Trump ên li dijî şaristaniya dîrokî ya Îranê hewldanek ji bo vejandina nakokiyên di navbera Ereb û Îraniyan de bi nav kir û got ku ev gef bûne sedema yekîtiya gelê Îranê, bêyî ku ew alîgirên hikûmetê bin an dijberên wê.
Xetîb di ravekirina sedema piştgiriya Îranê de jî tekez kir ku ev piştgirî ne ji ber hesabên mezhebî ye, lê ji ber vê yekê ye ku Îran di demekê de li kêleka gelê Lubnanê sekinî ku gelek welatên din ji alîkariya wan xwe paşde kişandibûn.
Wî di dawiya axaftina xwe de, bi rêzgirtina ji malbatên şehîdan, tekez kir ku gelê Lubnanê li hemberî zext û hewldanên teslîm kirina wan li hemberî Îsraîlê paşve naçe. Her wiha ji berpirsiyaran xwest ku li gorî rûmet û qedirê gelê Lubnanê tevbigere.
Etîketên kurt:
Lubnan، Şêx Elî Xetîb، berxwedana Lubnanê، Îran، rejîma Siyonîst، hikûmeta Lubnanê، Amerîka، şehîdên berxwedanê
Your Comment