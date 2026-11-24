Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt (s.x.) – ABNA– Di derbarê pêwîstiya hicabê de û vê yekê ku ji aliyê fiqhê ve jin neçar in tevahiya laşê xwe, ji bilî dora rûyê û destên xwe heta benîştan, bigirin, tu guman tune ye. Cihê girîng ê vê mijarê di ayetên Qurana Pîroz (1), hedîsan (2), sîre û jiyana pêşengên masûm (3) û dîroka jiyana misilmanan de, cihê her cure gumanê nahêle ku hicab yek ji girîngtirîn pêdiviyên Îslamê ye (4). Tu misilman nikare îdia bike ku ji girîngî û pêwîstiya vê mijarê haydar nebûye. Her kesê ku hindik jî bi civakên misilmanan ên di dirêjahiya dîrokê de nas be, piştrast dike ku veşartina laşê jinan yek ji nîşanên çandî yên şopînerên vê olê ye.
Di hedîsan de behskirina cezayên ku ji nebûna hicabê tên
Ji ber vê yekê, parastina hicabê û pêşwazîkirina pêşbîniya tam a Îslamî ji bo jinên misilman wekî yek ji girîngtirîn hukumên Îslamê pêwîst e. Bêguman, devjêberdana vê erkê guneh e û dibe sedema cezayê Xwedê. Hin ji van ceza û êşan bi eşkere di hedîsên ku ji Ehl-ul-Beyt (a.s.) hatine veguhestin de hatine behskirin.
Bo nimûne, di hedîseke dirêj de ku Pêxemberê Mezin (s.x.a) ji bo Hz. Elî û Hz. Fatima (Silav liwanbin) vedibêje, dema ku hin dîmen û cezayên dojehê yên ku di şeva Mi'racê de dîtiye rave dike, dibêje:
«Min jinek dît ku ji porê xwe ve hatiye daliqandin û mêjiyê serê wê ji ber germê dikêşe... Herwiha min jinek dît ku goştê laşê xwe dixwar û ji binê wê agir dişewitî... Ew jina ku ji porê xwe ve hatiye daliqandin, porê xwe ji mêran veşart nedikir... Ew jina ku goştê laşê xwe dixwar, ew bû ku laşê xwe ji bo xelkê xemilandibû.» (5)
Hz. Elî (s.) jî di danasîna jinên dawiya demê û encama wan a di axîretê de wiha dibêje:
«Di dawiya demê de û nêzîkî qiyametê, ku ew dem yek ji xirabtirîn deman e, dê jinên ku bêhicab û tazî derdikevin, xwe nîşan didin, ji olê dûr dikevin, dikevin nav fitneyan, berê xwe didin şehwetan, ji bo kêf û xweşiyan lez dikin û tiştên ku Xwedê qedexe kiriye helal dihesibînin, derkevin holê. Ew ê her û her di dojehê de bimînin.» (6)
Bi van gotinan dibe ku ev pirs di hişê mirov de çêbibe: Çima divê jinek ku xwedî kirinên baş û exlaqeke rind e, tenê ji ber nebûna hicabê rastî cezayeke wiha giran bê? Ma ev yek maqûl e?!
Ji bo bersivdana vê pirsê, divê em pêşî wekî pêşgotinê, bi kurtî mijara «tecessuma kiryaran» rave bikin.
Tecessuma kiryaran
Mijara tecessuma kiryaran, tevî cûdahiyên ku dibe di navbera hin alimên de derbarê wê de hebin, yek ji hînkirinên rast û bingehîn ên Îslamê ye. Ev mijar ji aliyê alim, mufessir û mutekellimên misilman ve gelek caran hatiye nîqaşkirin. Ev têgeh di gelek ayetên Qurana Pîroz û herwiha di hedîsan de tê dîtin.
Di Qurana Pîroz de gelek ayet hene ku vê rastiyê piştrast dikin: Her kes dê di roja qiyametê de encama kirinên xwe bibîne. Wekî ayetên 6 heta 8 yên sûreya Zilzalê, ku dibêje:
«Di wê rojê de, mirov bi komên cuda ji gorên xwe derdikevin da ku kirinên xwe bibînin. Her kesê ku bi qasî giraniya zerreyekê karekî baş kiribe, dê encama wê bibîne; û her kesê ku bi qasî giraniya zerreyekê karekî xerab kiribe, ew jî dê encama wê bibîne.»
Herwiha di ayeta 30 a sûreya Alî Îmranê de hatiye:
«Di wê rojê de her kes dê hemû kirinên baş ên xwe yên ku kiriye, li ber xwe amade bibîne...»
Di gelek hedîsan de jî bi eşkere li ser tecessuma kiryaran di roja qiyametê de hatiye tekez kirin. Bo nimûne, Pêxemberê Xwedê (s.x.) ji yek ji hevalên xwe re wiha dibêje:
«Bêguman, dê tiştekî weke hevalekî bi te re hebe ku dê bi te re di gorê de bê veşartin; ew sax e, lê tu mirî yî. Heke ew hêja û baş be, dê te rêz bike; lê heke xerab be, dê te radestî dojehê bike. Tu dê tenê bi wî re bê hîşyar kirin û ew jî dê tenê bi te re bê hîşyar kirin. Tu dê tenê ji wî bê pirsîn û tenê bi wî re ji nû ve bê vejandin. Ji ber vê yekê, wî baş û rast bike. Heke ew baş be, tu ê bi wî re aram û dilxweş bibî; lê heke ew xirab û fesad be, dê tu tenê ji wî bitirsî. Ew hevalê te, kirinên te ne.» (7)
Herwiha Îmam Cafer Sadiq (a.s.) dibêje:
«Dema ku Xwedê bawermend ji gora wî radike, bi wî re temsîlek derdikeve û li pêşiya wî dimeşe... Bawermend jê dipirse: Tu kî yî? Ew dibêje: Ez ew kêfxweşî me ku te di dinyayê de ketibû dilê birayê xwe yê bawermend. Xwedayê mezin û bilind min ji wê kêfxweşiyê afirand, da ku ez mizgîniya bihiştê bidim te.» (8)
Di van her du rivayetan de bi eşkere li ser veguherîna kirinên mirov bo şêweyekî temsîlî û xuya hatiye tekez kirin. Ev yek tu cihê gumanê nahêle ku mirov tu carî nikare ji kirinên xwe rizgar bibe; çi kirinên baş bin û çi kirinên xerab.
Rastiya cezayên ku ji bo jinên bêhicab hatine diyarkirin
Bi giştî, li gorî ravekirina ku li ser mijara «tecessuma kiryaran» hat kirin, em dibêjin ku gefên ceza û êşên giran ên ku di hedîsên jorîn de ji bo jinên bêhicab hatine vegotin, ne zulm e û ne jî ji ber tolhildan, nefret an kînê li dijî wan pêk tên. Belkî ew encama rasterast û tecessuma kirinên wan e.
Bingehî, her kirineke baş an xerab a me, çi di vê dinyayê de û çi di axîretê de, encam û bandorên xwe yên neçar heye û mirov nikare ji berpirsiyariya wan bireve.
Bo nimûne, nebûna hicabê û nebihîştina sînorên iffeta Îslamî di vê dinyayê de dikare encamên jêrîn bi xwe re bîne:
A. Şewitandina hesta cinsî ya mêran:
Tazîbûn û derxistina bedena jinan dikare mêr, bi taybetî ciwanan, bike nav rewşeke hişyarî û têkçûna domdar a hesta cinsî. Ev yek dibe sedema westandina derûnî û aciziyên hişî û hestyarî yên nexwezayî. Hesta cinsî yek ji hêz bihêztirîn xwestekên mirov e û di dirêjahiya dîrokê de bûye çavkaniya bûyerên kujer û sûcên gelek mezin. Heta hatiye gotin: Tu bûyereke girîng nîne ku şopên jinê tê de nebin! Berdewam hişyar û şewitandina vê hestê bi rêya bêhicabî û tazîbûnê, wekî lîstina bi agirê ye. (9)
B. Ziyanên giran li bingeha malbatê û zêdebûna jinberdanê:
Li gorî amarên piştrastkirî û belgekirî, bi zêdebûna tazîbûnê li cîhanê re rêjeya jinberdanê û hilweşîna jiyana hevjîniyê jî berdewam zêde bûye. Ji ber ku tazîbûn dibe sedema zêdebûna hewesên bêkontrol û mirov bi her bihayî li pey wan dikeve. Bi vî awayî, mirov her roj dilê xwe bi kesekî din ve girêdide û ji kesekî din cuda dibe.
Di «bazara azad a tazîbûnê» de, ku di pratîkê de jin – herî kêm di qonaxa bê têkiliya cinsî de – wekî tiştekî hevpar tên dîtin, êdî pîroziya peymana zewacê wateya xwe winda dike. Malbat jî wekî tora kêzikê bi lez belav dibin û zarok bê xwedî û bê lênêrîn dimînin. (10)
C. Xistina civakê di xetereya fuhşê û zarokên bênasname de:
Yek ji encamên herî xemgîn ên nebûna hicabê, zêdebûna fuhşê û zarokên bênasname ye. Ev yek dibe çavkaniya gelek sûc û fesadên civakî. Xeterên ku zarokên bênasname dikarin ji bo ewlehiya civakê çêbikin, ew qas girîng in ku di gelek dosyayên sûcî de navê wan derbas dibe. Belavbûna fuhşê ji bo kesên ku tu girîngiyê nadin ol û bernameyên exlaqî jî bûyereke gelek metirsîdar e. (11)
Jinên bêhicab, heta ku bi rastî jî niyet, dilxwazî û armanca wan tunebe ku bibe sedema derketina van zirar û pirsgirêkên civakî, dîsa nikarin berpirsiyariya xwe ya di derketin û encamên xirab ên van pirsgirêkan de înkar bikin. Ji ber ku, li gorî naveroka vê nivîsê, ev zirar encama xwezayî û rasterast a nebûna hicabê ne; heta ku ew jina bêhicab xwedî exlaqeke baş û kirinên baş be jî.
Derbarê encamên nebûna hicabê di axîretê de jî heman qanûn derbasdar e. Ji ber ku kirinên me di dinyaya din de teşeyekî laşî digirin û bêguman rojekê em ê wan wekî xêr û ni'meteke mezin an jî cezayeke giran bibînin (12), jinên bêhicab jî dê di axîretê de rastî encama ku kirinên wan teşeyekî laşî girtine bên.
Cezayê kirinên me li gorî gunehên me ye; ji ber ku danîner û pêkanînerê vê cezayê û xelatê Xwedê bixwe ye.
Jinên bêhicab û jinên ku hicabê bi awayekî nebaş pêk tînin – ew jinên ku tevî perwerde û hînkirina rast a olî û haydarbûna wan ji rastiyên hukumên Xwedê, dîsa jî xwestek û waswasa şeytanî li ser rêya iffetê tercîh dikin – bi eşkerekirina xeml û bedewiya xwe, birînek herî xerab li rûyê Îlahî yê mirovahiyê çêdikin. Ew, bi zanebûn an bêyî zanebûn, li dijî hemû bernameyên perwerdehiyê yên ku Xwedê ji bo mirov û civaka mirovî amade kiriye, radiwestin û şer dikin. Ji ber vê yekê divê ew jî berpirsiyariya xwe di derketina hin deviyên exlaqî û fesadên civakî de, wekî ku li jor hate ravekirin, qebûl bikin.
Herwiha divê em ji bîr nekin ku xwedîbûna kirinên baş û nêrîneke rast di warên din ên bawerî û tevgerê de, nikare kêmî û paşguhkirina vê berpirsiyariya olî û civakî têde bike.
Ji ber vê yekê, ne kesê bêhicab dikare bi hinceta kirinên xwe yên baş ên din ji berpirsiyariya kirina xwe ya xirab rizgar bibe, û ne jî jinên bi hicab dikarin bawer bin ku tenê bi pêkanîna vê erkê olî, êdî kirinên wan ên din ên nebaş ên di vê dinyayê de dê di axîretê de zirarê nede wan.
Çavkanî û referans
1. Qurana Pîroz: Mînak, ayeta 31 a sûreya Nûrê, ku tê de Xwedê ji jinên bawermend dixwaze çavên xwe ji nameraman bigirin, iffeta xwe biparêzin, xeml û bedewiya xwe ji bilî tiştên ku bi xwe xuya dibin eşkere nekin û serpoşên xwe li ser singên xwe berdin. Herwiha ji wan tê xwestin ku xeml û bedewiya xwe tenê ji bo mêrên xwe, bavên xwe, bavên mêrên xwe, kurên xwe, kurên mêrên xwe, birayên xwe, kurên birayên xwe, kurên xuşkên xwe û kesên din ên ku di ayetê de hatine diyarkirin, eşkere bikin. Di dawiyê de jî ji hemû bawermendan tê xwestin ku tobe bikin, da ku serfiraz bibin.
2. Hedîs: Wekî hedîsa Pêxember (s.x.a) derbarê nirxa dûrketina ji nameraman de: «Girîngtirîn taybetmendiyên jinan sê tişt in: çavên xwe ji nameraman bigirin, bedena xwe ji biyanîyan veşêrin û bi şerm û haya ji malê derkevin.» (Me'anî el-Exbar, Îbn Babeveyh, r. 376).
3. Sîreya Hz. Fatima Zehra (S): Ji bo mînakên gotin û kirinên Hz. Fatima (s.) dikarin li van pirtûkan bên vegerîn:
- Wesail eş-Şîe, Şêx Hurr Amilî, cilda 20, r. 232.
- En-Newadir, Rawendî Kaşanî, r. 61.
- Dea'im el-Îslam, cilda 2, r. 215.
- Mekarim el-Exlaq, Tebersî, r. 93.
- El-Îhticac, Tebersî, cilda 1, r. 97.
4. Cewahir el-Kelam fî Şerh Şerai' el-Îslam, Sahib Cewahir Necefî, cilda 6, r. 46–47.
5. Bihar el-Enwar, Meclisî, cilda 8, r. 309.
6. Men La Yehduruhu el-Faqîh, Îbn Babeveyh, cilda 3, r. 390.
7. El-Emalî, Îbn Babeveyh, r. 3.
8. El-Kafî, Kulaynî, cilda 2, r. 190.
9. Tefsîr Nemûne, Nasir Mekarim Şîrazî, cilda 14, r. 444.
10. Heman çavkanî, r. 445.
11. Heman çavkanî, r. 446.
12. El-Kafî, Kulaynî, cilda 3, r. 231. Di vê cildê de beşeke taybet bi navê «Hedîsên derbarê tecessuma kiryaran» heye ku tê de gelek hedîs ji Ehl-ul-Beyt (a.s.) hatine veguhestin.
Çavkanî: Malpera Ayetullah Mekarim Şîrazî.
Your Comment