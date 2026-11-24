Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Îro êvarê peravê Gola Zerîwarê atmosfereke cuda hebû. Dengê muzîkê û tevgera beşdaran aramiya herdemî ya vê golê bi coşa çalakiyeke çandî re tevlî hev kiribû. Bi vî awayî, Merîwan nozdehemîn dewraya Festîvala Navneteweyî ya Şanoya Kolanan bi awayekî cuda dest pê kir.
Hunermend û komên ayînî tevî welatiyan li hev civiyan da ku destpêka festîvalê ne di saloneke girtî de, lê di nava xwezayê û di nav gel de pîroz bikin.
Beşa yekem a karnevala îsal bi dengê defê û mewlûdxwendinê dest pê kir. Ev pêşandan atmosfêra merasîmê bi ayînên olî û kevneşopî yên herêmê ve girê da. Defjenan bi lêdana ahengdar a defên xwe bûn destpêkerên bernameyeke ku cudahiya wê ji merasîmên vekirinê yên dewrayên borî ji heman gavên destpêkê ve diyar bû.
Piştî vê pêşandanê, koma dîlanê ya Kurdî, Helepêrkê, bi cil û bergên neteweyî û tevgerên ahengdar li peravê golê pêşandana xwe pêşkêş kir. Tevgera domdar a dîlangeran û beşdariya wan di şeklê xelekên kevneşopî de, aliyê hevbeş û ruhê kolektîf ê gelê Kurdistanê nîşan da. Ev pêşandan, bi hev re bûna wê bi dîmenê xwezayî yê Zerywarê re, atmosfêra karnevalê kir wêneyekî zindî ji resenî û dinamîzma çanda herêmê.
Bi bidawîbûna bernameyên ayînî, karneval derbasî pêşandanên şanoyê bû û du komên şanoya kolanan bi pêşkêşkirina berhemên xwe, destpêka fermî ya nozdehemîn Festîvala Navneteweyî ya Şanoya Kolanan a Merîwanê kirin. Amadabûna van koman di nav gel de, careke din taybetmendiya sereke ya şanoya kolanan anî bîra xwe; hunereke ku ji bo danûstandina rasterast bi temaşevanan re hatiye avakirin û berevajî şanoyên asayî, di navbera dikê û temaşevanan de sînorên diyar çênake.
Di vê dewrayê de, mijara parastina jîngehê jî di naveroka bernameyan de cihê taybet wergirtiye. Hilbijartina Zerywarê wekî cihê lidarxistina karnevalê û girîngîdana mijara parastina xwezayê, nîşana hewldana bikaranîna derfetên bûyerên çandî ji bo nîqaşkirina pirsgirêkên civakî û jîngehî ye. Ev nêzîkatî bi taybetî ji bo Merîwanê girîng e; bajarê ku beşeke girîng a nasnameya xwezayî û geştiyariya wî bi çarenûsa Gola Zerîwarê ve girêdayî ye.
Daristan û avdariya Zerywarê wekî yek ji ekosîstemên herî hêja yên xwezayî li Kurdistanê, bi gelek pirsgirêk û gefan re rû bi rû ye. Parastina wê jî hewceyî beşdariya saziyên berpirsiyar û hevkariya gel e. Ji vê perspektîfê ve, beşdariya komên şanoyê bi mijarên girêdayî jîngehê dikare bibe derfeteke baş ji bo ragihandina peyamên parastinê bi zimanekî cuda û bandorker; zimanek ku li şûna girîngîdana tenê bi şîretên rasterast, sûdê ji hunerê û têkiliya hestyarî bi temaşevanan re werdigire.
Merîwan di van salên dawî de, bi mêvandariya Festîvala Navneteweyî ya Şanoya Kolanan, bûye yek ji navendên herî nas ên vê cureya şanoyê li welêt. Berdewamkirina vê bûyerê, ji bilî naskirina şiyanên hunermendên herêmê, derfetê ji bo beşdariya komên cihêreng ên hunerî, veguhastina ezmûnan û firehkirina têkiliyên di navbera çandên cuda de peyda kiriye.
Karnevala îsal jî bi tevliheviya ayînên xwecihî, muzîk, dîlan û şanoyê, derfet û dewlemendiya çandî ya vê herêmê xiste ber çavê temaşevanan. Cudahiya awayê destpêkirina merasîmê û derxistina hêmanên ayînî yên herêmê li pêş, nasnameyeke taybet da merasîma vekirinê ya nozdehemîn dewraya festîvalê; nasnameyek ku rehên wê di kevneşopiyên gelê herêmê de ne û di heman demê de bi mijar û xemgîniyên civaka îroyîn re jî tê girêdan.
Di dawiya vê karnevalê de, Zerywar careke din bû sembola hevjiyana xwezayê û çandê; cihê ku huner ji çarçoveya pêşandaneke tenê derket û li kêleka ayînên gelêrî, derfeteke nû ji bo nîşandana nasnameya Kurdî û bîranîna berpirsiyariya hevbeş a parastina mîrateya xwezayî peyda kir.
Nozdehemîn Festîvala Şanoya Kolanan a Merîwanê ji vê derê dest pê kir; ji peravê golê ku bedewiya wê beşeke nasnameya vê bajêr e û huner dikare bibe dengekî bihêztir ji bo parastina wê.
………..
Dawîya Peyam/
Your Comment