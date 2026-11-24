Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Dayik; nîşana evîn û fedakariyê, ji dibistana Fatimî û dilsoziya Ummul-Benîn heta dayikên şehîdên Îranê
Heke em bixwazin yek ji mezintirîn xuyabûnên rehma Xwedê di jiyana mirovan de bixin ber çavan, bêguman divê em behsa payeya dayikê bikin؛ mirovê ku bi evîna xwe yekemîn dibistana exlaqê ava dike û bi sebr û sebatê xwe nifşên pêşerojê perwerde dike.
Di çanda Îslamî de, payeya dayikê ewqas bilind e ku Quranê Pîroz mirov teşwîq dike ku bi dê û bavê xwe re başiyê bike. Xwedayê Mezin di sûreya Ehqafê de, di ayeta 15’an de dibêje:
«وَوَصَّیْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا»
«Me mirov emr kir ku bi dê û bavê xwe re bi başî û dilovanî tevbigere.»
Ev fermana Quranî nîşan dide ku dayiktî tenê roleke biyolojîkî nîne؛ belkî erke mirovatî, exlaqî û perwerdehiyê ye؛ erke ku bandorên wê di avabûna kesayetiya takekesan û tenduristiya civakê de xuya dibin.
Roja Dayikan derfetek e ji bo rêzgirtin û bilindgirtina payeya hemû dayikan. Lê di kevneşopiya dînî û dîrokî ya me de, du kesayetiyên navdar, Hz. Fatima Zehra (s) û Hz. Ummul-Benîn (s), wekî du nimûneyên hêja ji bo nasîna aliyên cuda yên dayiktiyê tên dîtin.
Hz. Fatima Zehra (s); nimûneya kamil a dayiktiyê û rûmeta mirovatî
Hz. Fatima Zehra (s) di çanda Îslamî de sembola paqijî, fezîlet, zanîn, berxwedan û rûmeta jina misilman e. Kesayetiya wê nikare tenê bi têkiliya wê ya malbatî bi Pêxemberê Îslamê (s) an jî bi payeya dayiktiyê were ravekirin. Fatima (s) kesayetiyeke bandordar di dîroka Îslamê de ye ku jiyana wê têkildarî komekê ji hînkirinên exlaqî, manewî û civakî ye.
Di dibistana Fatimî de, dayiktî tenê mezinkirina laşê zarokî nîne؛ belkî perwerdekirina ramana wî, bawerî, berpirsiyariyê û azadîxwaziyê ye. Perwerdekirina zarokên wekî Îmam Hesen (r), Îmam Huseyn (r), Hz. Zeyneb (s) û Umm Kulsum (s), yek ji xuyabûnên kûra erka perwerdehiyê ya wê jina mezin e.
Dibistana Fatimî hînî me dike ku nirxa jinê divê ne bi pîvanên xuyangî an jî bi rolên teng ên malbatî were nirxandin؛ belkî divê em bala xwe bidin kesayetiya wê ya zanistî, exlaqî û manewî û bandora wê di avakirina civakê de.
Hz. Ummul-Benîn (s); dayika ku dilsoziyê hînî dîrokê kir
Li kêleka dibistana Fatimî, navê jineke din di dîroka Îslamê de dibiriqe ku jiyana wê nimûneyeke dilsoziyê, mezinbûnê û perwerdekirina mirovên mezin e: Hz. Ummul-Benîn (s), hevjîna Emîrul-Mu'minîn Elî (r) û dayika Hz. Abbas (r) û sê kurên din ên wî ye.
Navê wê yê rastîn Fatime bint Hizâm bû û ji eşîra Benî Kilabê dihat. Çar kurên wê, Abbas, Abdullah, Cafer û Osman, di bûyera Kerbelayê de li kêleka Îmam Huseyn (r) amade bûn û şehîd bûn.
Mezinahiya Ummul-Benîn tenê bi dayika çar şehîdan bûna wê nayê kurtkirin. Ya ku kesayetiya wê taybet dike, awayê nêrîna wê li malbatê, perwerdekirina zarokên xwe û dilsoziya wê ji bo rastiyê û îdealên mirovatî û dînî ye.
Di raporên dîrokî û rîwayetan de, behsa evîn û rêzgirtina wê ji bo Îmam Hesen (r) û Îmam Huseyn (r) û baldariya wê ya taybet ji bo zarokên Hz. Fatima Zehra (s) hatiye kirin. Di çîroka navdar a berteka wê ya li hember bihîstina xebera Kerbelayê de jî tê vegotin ku wê berî pirsîna rewşa kurên xwe, li ser rewşa Îmam Huseyn (r) pirsî. Ev rîwayet di bîra dînî ya misilmanan de bûye sembola fedakariyê û pêşxistina rastiyê li ser girêdana kesane.
Ummul-Benîn hînî me dike ku dayiktî tenê bi hezkirina zarokê xwe sînordar nabe؛ belkî carinan di perwerdekirina mirovekî de wateya xwe dibîne ku di kêliya hilbijartinê de ji berjewendiyên kesane derbas dibe û di rêya parastina maf, dadperwerî û rûmeta mirovatî de gav diavêje.
Dayikên şehîdên Îranê؛ heybetiya sebr, fedakariyê û dilsoziya ji bo welat
Li kêleka dayikên mezin ên dîroka Îslamê, em nikarin behsa dayikên wan şehîdan nekin ku zarokên xwe di rêya parastina welat, serxwebûn, ewlehî, rûmet û yekitiya axa Îrana Îslamî de pêşkêş kirine.
Dayikên şehîdên Parastina Pîroz, şehîdên Parastina Heremên Pîroz, şehîdên parastina ewlehiyê û hemû kesên ku di rêya parastina Îranê û gelê wê de canê xwe feda kirine, sembolên zindî yên sebr, berxwedan û fedakariyê ne.
Her yek ji van dayikan çîrokeke evîn û berpirsiyariyê di dilê xwe de hildigire؛ dayikên ku zarokên xwe bi hêviya pêşerojeke ronak mezin kirine û rojekê wan di rêya parastina axa xwe û gelê xwe de bi rê kirine. Hin ji wan bi salan e ku bi êşa windakirina zarokên xwe dijîn, lê dîsa jî bi serbilindî, serbilindî û dilsoziya xwe ji bo îdealên mirovatî û neteweyî radiwestin.
Dayikên şehîdên parastina Komara Îslamî ya Îranê û parêzvanên ewlehiya welêt, hêjayî rêzgirtin û baldariyeke ji peyamên taybet ên salane wêdetir in. Divê ew di jiyana civakî de xwedî rêz, piştgirî û cihê layiqê xwe bin. Rêzgirtina şehîdan bê baldariya rewş û payeya dayikên wan, nîşandana temam a qedirgirtina ji fedakariyê nîne.
Bêguman, parastina welat, serxwebûn û ewlehiyê wateyeke wêdetir ji meylên siyasî û tercîhên kesane heye. Îran mala hevpar a hemû Îraniyan e û parastina xwîna wan kesên ku ji bo biparastina ewlehî, yekitiya axê û serbilindiya vê axê canê xwe ji dest dane, beşek ji berpirsiyariya neteweyî û exlaqî ya civakê ye.
Îran tenê bi erdnîgarî û sînorên xwe nayê pênasekirin؛ Îran bi wan mirovan wateyê distîne ku ji bo serbilindî, serxwebûn û ewlehiya wê, ji hêjayîtirîn sermayeya jiyana xwe derbas bûne. Dayikên şehîdan beşek ji nasnameya dîrokî û bîranîna serbilind a vê axê ne.
Dayiktî؛ dibistana perwerdehiyê û berpirsiyariya civakî
Yek ji peyamên herî girîng ên Roja Dayikan ev e ku bê dayikên hişyar, xwedî berpirsiyarî û rûmeta mirovatî, civakeke saxlem nayê avakirin.
Dayik yekem kes e ku zarok ji wê wateya evîn, bawerî, rêz û hevderdiyê hîn dibe. Gelek nirxên ku paşê di kesayetiya civakî ya mirovan de xuya dibin, rehên wan di perwerdehiya malbatî û bi taybetî di helwest û tevgera dayikê de ne.
Ji vê perspektîfê ve, rêzgirtina dayikê divê tenê bi pîrozbahiyên salane û peyamên hestyarî ve sînordar nebe. Rêzgirtina rastîn ji dayikê di dabînkirina mafên wê, parastina şan û rûmeta wê ya civakî, piştgiriya tenduristî û ewlehiya aborî ya wê û peydakirina derfetên beşdarbûna wê ya hişyarane di warên zanistî, çandî û civakî de xwe nîşan dide.
Civakek ku behsa dayikê dike, lê di pratîkê de li hember pirsgirêkên jinan û dayikan bêbaliye, hîn ji rastiya rêzgirtina dayikê gelek dûr e.
Evîna Ehl-ul-beytê (s); sermayeya hevpar a yekîtiya Îslamî
Yek ji derfetên hêja yên kesayetiya Hz. Fatima Zehra (s), Hz. Ummul-Benîn (s) û kesayetiyên din ên malbata Pêxember (s.x.a), peydakirina zemîneke ji bo diyalog û hevderdiyê di navbera misilmanan de ye.
Evîn û hezkirina ji bo Ehlibeyta Pêxember (s) di nav misilmanan de xwedî payeyeke bilind e. Misilmanên Sunnî jî li gorî hînkirinên Quranî û hedîsan, evîn û rêzgirtina ji bo malbata Pêxemberê Îslamê (s) wekî yek ji fezîletên dînî dibînin.
Ji ber vê yekê, bîranîna kesayetiyên wekî Hz. Fatima Zehra (s), Îmam Huseyn (r) û Hz. Ummul-Benîn (s) dikare derfetek be ji bo derxistina hevbeşiyên bawerî û exlaqî yên di navbera misilmanan de.
Cudahî di hin şîrovekirinên dîrokî û kelamî de divê bibe sedema astengkirina rêzgirtina hevdu, diyaloga zanistî û hevjiyana biratiyane ne. Evîna Ehlibeyta Pêxember (s) ne tenê milkê mezhebekî taybet e, belkî beşek ji mîrateya manewî ya hevpar a ummeta Îslamî ye.
Dibistana Ehlibeytê (s) dikare hînî me bike ku cudahiya mezhebî divê nekeve nav dijminatî û perçekirinê؛ bi heman awayî, rêzgirtina ji dayikê, hezkirina ji bo malbata Pêxember (s) û bîranîna xwîna şehîdan, derfetên bihêz in ji bo xurtkirina girêdanên mirovatî û civakî.
Gotina dawî؛ rêz ji dayikê, rêz ji mirovatî û Îranê ye
Roja Dayikan divê tenê bûyereke di salnameyê de nebe؛ divê bibe derfetek ji bo dîsa nirxandina tevgera kesane û berpirsiyariya civakî ya me li hember dayikan.
Heke em behsa Hz. Fatima Zehra (s) wekî nimûneya rûmet û fezîletê dikin, Hz. Ummul-Benîn (s) wekî sembola dilsoziyê û fedakariyê dibînin û rêzê ji dayikên şehîdan re digirin, divê hewl bidin ku van nirxan di jiyana xwe ya îroyîn de jî pêk bînin.
Dayik tenê di gotinan de ne hêjayî rêzgirtinê, belkî di kiryarên pratîkî de jî hêjayî rêzgirtinê ne؛ çi ew dayika ku zarokên xwe di hembêza evîn û zanînê de mezin dike, çi ew dayika ku bi zehmetî û xebata xwe pêşeroja malbata xwe ava dike û çi ew dayika ku di dûrbûna zarokê xwe yê şehîd de, sebr û serbilindiyê dide naskirin.
Rêzgirtina ji dayikê, rêzgirtina ji mirovatî ye؛ û civakek ku rêzê ji dayikê re digire, di rastiyê de rêzê ji pêşeroj, exlaq û rûmeta xwe re digire.
Bi bîranîna payeya Hz. Fatima Zehra (s) û Hz. Ummul-Benîn (s), Roja Dayikan li hemû dayikên hêja yên axa Îranê, bi taybetî dayikên şehîdên Parastina Pîroz, şehîdên Parastina Heremên Pîroz, şehîdên parastina ewlehiyê û hemû şehîdên ku ji bo parastina serxwebûn û yekitiya axa Komara Îslamî ya Îranê canê xwe feda kirine, pîroz dikim.
Ji bo dayikên ku hîn di nav me de ne, saxlemî, rûmet û temeneke dirêj û bi bereket û ji bo dayikên ku koçî cîhana axretê kirine, rehma Xwedê û xweşiya bihiştê dixwazim.
Rûmet û hurmeta dayikên şehîdan, rûmeta Îranê û parastina mirovatî ye.
Çavkanî:
- Quranê Pîroz, sûreya Ehqafê, ayeta 15.
- Çavkaniyên dîrokî yên têkildarî bûyera Kerbelayê û kesayetiya Hz. Ummul-Benîn (s).
-
Nivîsar:Mamosta Abid Neqîbî lêkolînerê dîroka ol û mezhebên Îslamî
Your Comment