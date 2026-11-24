Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Rojnameya Îsraîlî ya Haaretz eşkere kir ku ji destpêka vê sala mîladî heta niha, 23 leşker û efserên Îsraîlî yên di dema xizmeta leşkerî ya çalak de dawî li jiyana xwe anîne. Ev hejmar ji sala 2010’an vir ve, bilindtirîn hejmar a salane ya ku di artêşa vê rejîmê de hatiye tomarkirin e.
Ev rojname ragihand ku herî kêm 17 leşkerên din jî, yên ku di dema şer de di yekîneyên leşkerî
yên asayî an jî di hêzên rezervê de xizmet kiribûn, piştî bidawîbûna xizmeta wan a çalak, di vê salê de xwe kuştine.
Ji bilî van, pênc bûyerên xwekuştinê di nav hêzên polîsê de û şeş bûyerên din jî di nav kesên ku di beşa rehabîlîtasyonê ya Wezareta Şerê ya rejîma Siyonîst de di bin dermankirinê de ne, hatine tomarkirin.
Zêdebûna bûyerên xwekuştinê ji destpêka şer ve
Li gorî vê raporê, navînîya bûyerên xwekuştinê di nav leşkerên çalak ên artêşa Îsraîlê de, di deh salên beriya şer de, salane nêzî 12 bûyer bû. Lê ev hejmar di sala 2024’an de gihîşt 21 bûyeran û di sala 2025’an de jî bû 22 bûyer. Ji destpêka vê salê heta niha jî gihîştiye 23 bûyeran.
Rojnameyê destnîşan kir ku meyla zêdebûna bûyerên xwekuştinê hîn jî berdewam dike. Ev yek di demekê de ye ku hejmara leşkerên ji bo xizmetê hatine bangkirin, li gorî mehên piştî êrîşa 7’ê Cotmehê kêm bûye.
Haaretz zêde kir ku hejmarên ku ji aliyê artêşê ve hatine weşandin, tenê beşek ji rastiyê nîşan didin; ji ber ku berê di van hejmaran de kesên ku piştî bidawîbûna xizmeta leşkerî dawî li jiyana xwe anîne, nehatibûn hesabê.
Ev rojname bi vegotina yek ji efserên Rêveberiya Karûbarên Mirovî ya artêşa Îsraîlê nivîsand ku îhtîmal heye ku di salên borî de jî hejmarên xwekuştinê ji hejmarên eşkerekirî zêdetir bûne.
Ev efser bi piştrastkirina zêdebûna berbiçav a bûyerên xwekuştinê got ku hin leşkerên ku vedigerin malên xwe, nikarin ji bo hewcedariyên wan ên derûnî bersiv û piştgiriyeke guncaw bistînin.
Kêmasiya piştgiriya derûnî
Haaretz bi vegotina çend leşkeran nivîsand ku hebûna efserên tenduristiya derûnî li qadên operasyonê kêm bûye. Her wiha, demjimêra bernameyên çareserkirin û dermankirina ezmûnên trawmayî yên derûnî, ku beriya vegera leşkerên rezervê bo jiyana sivîl ji bo wan hatibûn plankirin, kêm bûye.
Rojnameyê her wiha eşkere kir ku artêşa Îsraîlê di dema şer de hin kesên ku ji ber pirsgirêkên derûnî di bin çavdêriya Wezareta Şer de bûn, dîsa bangî xizmeta leşkerî kiriye; bêyî ku di hin rewşan de şiyana wan û amadebûna wan ji bo kirina xizmeta leşkerî were nirxandin.
Di heman demê de, hin leşkeran gotine ku fermandarên wan, ji ber kêmbûna hêza mirovî an jî ji ber nêrînên kevn û şaş li ser tenduristiya derûnî, rê li ber gihîştina wan a dermankirinên derûnî girtine.
………..
D awiya Nûçeyî/
Your Comment