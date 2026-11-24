Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Gelo di Qur’anê de behsa hicabê (nixwumandin)hatiye kirin?
Erê! Di Qur’anê de gelek ayet hene ku dibêjin jin divê xwe bipêşe. Tenê mijara rû û her du destan (wehc û keffeyn) heye ku ji bo zanîna hûrguliyên wê divê mirov serî li risaleyên olî bide.
Di mijara rû û destan de, Qur’an wiha dibêje:
«وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ» (Ehzâb, 53)
Wateya wê ev e: «Gava hûn ji jinên Pêxember tiştekî dixwazin, ji pişt perdeyê ve ji wan bixwazin. Ev ji bo paqijiya dilên we çêtir e.»
Hin kes diçûn û dihatin mala Pêxember. Qur’an dibêje: Her yek ji we ku dixwaze tiştekî bide an jî ji jinên Pêxember bistîne, divê ji pişt perdeyê ve bike. «Ev ji bo paqijiya dilên we çêtir e.» Ji ber ku armanca hijabê ew e ku mirov ji zirara bêhijabiyê li ser ruhê xwe biparêze. Bêhijabî dibe sedema belavbûna fesadê û belavbûna fesadê jî zirarê dide tenduristiya derûnî ya mirov û civakê.
Qur’an di derbarê keça Şu‘eyb de dibêje ku ew keçeke baş bû:
«تَمْشی عَلَی اسْتِحْیاءٍ» (Qesas, 25)
Wateya wê ev e: «Ew bi şerm û fedî dimeşiya.» Peyva «temşî» tê wateya meşînê û «elâ istehyâ» jî nîşana vê yekê ye ku ew bi şerm û fedî dimeşiya.
Qur’an dibêje ku mijara hicabê tenê bi cil û bergê ve sînordar nîne; heta deng û awayê axaftina jinan jî divê bi awayekî be ku dilê kesên nexweş nekişîne. Di ayetê de hatiye:
«فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ» (Ehzâb, 32)
Ev ayet rasterast li ser hijabê nîne, lê ji wê jî pêştir e. Wateya wê ew e ku jin di axaftinê de nermbûna bi naz û xweşdengiyê nîşanî kesên dilê wan nexweş nedin. Peyva «qewl» tê wateya axaftin û gotûbêjê. Bi kurtasî, jin divê bi deng û awayekî axaftinê biaxivin ku kesên bi niyeta xirab wan şaşî nekin.
Qur’an heta ji wê jî pêştir diçe û behsa awayê meşîna jinan dike:
«وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ» (Nûr, 31)
Di demên berê de hin jin dema dimeşiyan, pêlavên wan deng derdixistin. Hin jin jî xelekên zêrîn li lingên xwe dikirin û dema dimeşiyan dengê wan bala kesan dikêşand. Wateya ayetê ew e ku divê jin ji her tiştê ku balê dikişîne û dilan dihejîne dûr bikevin؛ çi deng be, çi cil be, çi xemilandin be û çi awayê xuya kirinê be. Mijara bingehîn ew e ku ruhê mirov divê paqij bimîne.
Qur’an ji bo parastina pakî û namûsa giştî dibêje ku kes bê destûr nekeve mala kesên din. Heta zarokên ku hîn negihîştine temenê teklîfê jî, dema dixwazin bikevin mala kesekî, divê destûrê bixwazin û derî lê bidin.
Her wiha, Qur’an dibêje:
«قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ» (Nûr, 30)
Wateya wê ev e: «Ji bawermendan re bêje ku çavên xwe ji nêrîna qedexekirî bigirin.»
Ji bo parastina pakî û namûsa giştî, divê mirov çavên xwe kontrol bike. Ger çavê mirov bi awayekî bêniyet li kesekî bikeve, ev ne pirsgirêk e; lê divê nêrîna xwe berdewam neke.
Mînakî, kesek ku li ser ajotinê ye, dema çavê wî bi jinekê dikeve, nêrîna xwe didomîne û dibêje: «Îslamê gotiye nêrîna yekem destûr e.» Lê nêrîna yekem ew nêrîna bêniyet e ku bi tesadufî çavê mirov dikeve; ne ew nêrîn e ku mirov bi qestî didomîne. Dema çavê mirov bi tiştekî dikeve, divê nêrîna xwe ji wê bigire.
Erê, Qur’an ji bo jinên pîr ên ku êdî hêviya zewacê tune ye, hinekî hêsanî daye û dibêje:
«وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزینَه وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ» (Nûr, 60)
Ev ayet behsa jinên pîr dike ku êdî hêviya zewacê ji wan re nemaye. Ji wan re destûr hatiye dayîn ku hin ji cilên xwe yên derve kêm bikin, bi şertê ku xwe bi xemilandinê nîşanî kesan nedin. Lê di heman demê de, xweparastin û domandina hijabê ji wan re çêtir e. Ji ber vê yekê, rewşa jinên pîr cuda ye; lê jina ciwan divê xwe bipêşe.
Bi kurtasî, hicab yek ji mijarên girîng ên Îslamê ye û di Qur’an û hedîsan de gelek caran hatiye behskirin.
Di hedîsekê de hatiye gotin ku dema kesekî kor ket mala Pêxember, Pêxember ji jinên xwe re got ku xwe bipêşin. Wan got: «Ew kor e.» Pêxember bersiv da: «Bila kor be; gelo hûn jî kor in?» Ev gotin nîşan dide ku qanûna hijabê divê heta di hemberî zilamê kor de jî were parastin.
Mijara çiraya sor a trafîkê jî wiha ye: Divê mirov raweste, heta ku nîvê şevê be û tu otomobîlek jî derbas nebe. Dema dibêjin çira sor e û divê rawestî, divê mirov qanûnê bi cih bîne. Mirov nikare bibêje ku armanca çiraya sor ew e ku otomobîl li hev nexin, niha jî saet duya şevê ye û tu otomobîlek tune; ji ber vê yekê ez ê derbas bibim. Na! Dema dibêjin raweste û çira sor e, divê mirov qanûnê bi cih bîne, çi otomobîl hebe çi tune.
Bi kurtasî, ger kesek di derbarê vê yekê de guman bike ku gelo hijab beşek ji olê ye an na, divê bi kêmanî du-sê deqeyan li ser vê mijarê bifikire. Ger kesek bizane ku hijab hukumeke olî ye, lê wê red bike û baş jî bizane ku çi dibêje, wê hingê mijar girîngtir dibe. Ji ber ku ev gotin gotina Pêxember e û ger kesek bibêje ku ev gotina Pêxember bêwate ye (Xwedê me biparêze), redkirina hijabê dikare bibe sedema redkirina gotina Pêxember jî. Di wê rewşê de, rewşa wî gelek xirabtir dibe.
Carinan jinên bêhijab xwe baş nas nakin. Bi rastî, hin caran ew hukmê Xwedê nizanin û carinan jî qîmet û meqamê xwe baş nas nakin.
Çavkanî: Dersên Qur’anê
Your Comment