Rapora Wêne|Pîrozbahiya Merasîma bîr anîna rojbûna Hazretê Îsa Mesîh(s.x)li Zanîngeha Navneteweyî ya Ehl-Beytê(s.x)
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlebeyt )s.x) ـABNA ـRêwîtiya gîranînê ya rojbûna Hazretê Îsa Mesîh (s.x) û destpêka sala nû ya Mîladî, bi beşdariya Ayetullah «Riza Remezanî» Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlebeyt (s.x)، Hûccetulislam û Muslîmîn «Seyîd Hasen Xomeynî» Serperestê Astana Pîroz a Îmam Xomeynî (r.a)، Usqof «Azam Anje Yozovîç» Sefîrê Vatîkanê li Îran û komek ji xwendekarên biyanî, li Zanîngeha Navneteweyî ya Ehlebeyt (s.x) li bajarê Tehranê hat lidarxistin û pêk hat.
7 January 2026 - 23:04
News ID: 1770804
Source: https://fa.abna24.com/photo
Your Comment