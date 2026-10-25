25 October 2026 - 12:47
News ID: 1882343
Source: kmr.abna24.com
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Roja Yekşemê, Şîeyên ji parêzgehên cuda yên Iraqê çûn Necefa Eşref da ku beşdarî merasîmên salvegera şehadeta Hz. Fatima Zehra (s) bibin.
Desteya azadariyê ji nivîsgeha Ayetullahê Mezin Beşîr Necefî, yek ji merceyên olî yên Şîeyan, ber bi şermê pîroz ê Îmam Elî (S) ve meşiya.
Ev merasîm bi beşdariya berfireh a xwendekarên hawzeya zanistên olî, niştecihên Necefa Eşref û azadarên ji parêzgehên cuda yên Iraqê pêk hat.
Your Comment