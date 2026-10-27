Li gorî vê gotarê, civîna xemgîniyê ya Fatimiyan li bîranîna roja şehadeta Hz. Fatime (s.x) li Necefê hate lidarxistin
27 October 2026 - 10:52
News ID: 1883122
Source: kmr.abna24.com
Di heman demê de bi bîranîna roja şehadeta Hz. Fatime Zehra (s.x), komek ji hezkarên Ehl-ul- Beytê (s.x) li Necefa Eşref bi beşdarbûna di meşa salane ya Fatimiyê de, di xemgîniya xanimê her du cîhanan de şîn û girî kirin û hezkirina xwe ji keça hêja ya Pêxemberê Îslamê (s.x.a) nîşan dan.
Etîket: Necef، Necefa Eşref، Fatima Zehra، Şehadeta Hz. Fatima Zehra، Şîvekêşên Fatimî، Pêxemberê Îslamê، Evîndarên Ehlulbeyt
Your Comment