28 October 2026 - 10:54
News ID: 1883525
Source: kmr.abna24.com
Gelek hunermendên/sinetkarên filistînî li bajarê Xezzeyê, qutiyên darîn ên alîkariyên mirovî vediguherînin kursî û mobîlyayên dibistanan. Ev destpêşxerî di şert û mercên kêmbûna dar û dijwariya ketina materyalên xam bo Şerîda Xezzeyê de tê meşandin, dema ku wêrankirina berfireh a dibistanan li pey şer, berdewamiya xwendina zarokên filistînî dike pirsgirêk."
Not: "sinetkarên " bi gelemperî "sinetkar" an "hunermend" e; min her du jî danîne da ku hilbijartin hêsan be.
Your Comment