29 October 2026 - 16:39
News ID: 1884045
Source: kmr.abna24.com
Hevdîtina Ayetullah Şêx Huseyn El-Me’tûq bi Sekreterê Giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehlê Beytê re li Qumê
Ayetullah Şêx Huseyn El-Me’tûq, endamê kuweytî yê Konseya Bilind a Komeleya Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x), li bajarê Qumê bi Ayetullah Riza Remezanî, Sekreterê Giştî yê vê komeleyê re civiya. Di vê hevdîtinê de, aliyan li ser pîvan û encamên biryarên darazê yên desthilatdarên Kuweytê yên li dijî Şîe û çalakvanên olî yên wî welatî gotûbêj kirin. Ev hevdîtin di demekê de pêk tê ku Dadgeha Cezayê ya Kuweytê bi tohmetên bêbingeh, cezayê darvekirinê li Ayetullah El-Me’tûq birî ye.
Your Comment