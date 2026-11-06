6 November 2026 - 13:56
News ID: 1887164
Source: kmr.abna24.com
Civîna zanistî ya ji bo rêzgirtina Allame Ayetullah Seyîd Cefer Murteda Amilî, îro sibehê, roja Pêncşemê 5 ê Mijdarê da 2026 (14ê Abana 1405), bi beşdariya Ayetullah Remazanî, Sekreterê Giştî yê Civîna Cîhanî ya Ehlibeytê (a.s.), û komek ji mamosteyên medrese û zanîngehê, li salona civînên Civîna Cîhanî ya Ehlibeytê (a.s.) li bajarê Qomê hate lidarxistin.
Di kêlekê vê civîna zanistî de, pêşandana berhema 12-cildî ya pirtûka «Sîreya Îmam Hesen (s.x) di hedîs û dîrokê de», nivîsandina vê alimê koçkirî, hate kirin.
Your Comment