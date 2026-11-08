8 November 2026 - 09:55
News ID: 1887869
Source: kmr.abna24.com
Konferansa «Mekteba Fatimî, Nimûneya Heqxwazî û Xwînxwaziya Îmamê Şehîd», bi hevkariya Navenda Çalakiyên Çandî û Civakî ya Tebyanê ya Efxanistanê û Rêveberiya Giştî ya Saziya Belavkirina Îslamî ya Parêzgeha Qomê, bi armanca ravekirina jiyana Xatûn Fatime Zehra (S) di parastina heqê de û girêdana hînkirinên Fatimî bi armanca xwînxwaziya Îmamê Şehîd re, êvara Şemiyê 7ê Mijdara 2026an (16ê Abana 1405an) li Salona Kewsar a Rêveberiya Giştî ya Belavkirina Îslamî ya Qomê hate lidarxistin.
Your Comment