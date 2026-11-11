11 November 2026 - 21:48
News ID: 1889683
Source: kmr.abna24.com
Merasîma vekirina pêncemîn navenda perwerdehiya leşkerî ya giştî ya “Canfedayê” li Tehranê, ku taybet bi jinan e, bi amadebûna hejmarek ji jin û keçên endamên pêngava (kampanyaya) “Canfeda” hat lidarxistin.
Di encama vê merasîmê de, hejmarek ji jinên canfeda bi pêkanîna tevgerên jêhatî û nîşandayî, beşek ji amadebûn û şiyanên xwe nîşan dan. Pêkanîna operasyona rapilê û derbasbûna panî bi ben di navbera du avahiyan de, yek ji beşên vê nîşandana şiyanan bû.
Your Comment