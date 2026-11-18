18 November 2026 - 13:51
News ID: 1892092
Source: kmr.abna24.com
Merasîma cenazegirtina cenazeyê Hz. Ayetullah el-Uzma Huseyn Wehîd Xorasanî, yek ji merceyên herî payebilind ên cîhana Şîe, îro sibehê Çarşemê (18ê Mijdara 2026an), bi beşdariya berfireh a gel, alim û xwendekarên hawzeyên ilmî, ji Meydana Cîhadê ya bajarê Qomê ber bi ziyaretgeha pîroz a Hz. Fatime Masûme (S) ve hate lidarxistin.
Piştî merasîma cenazegirtinê li Qomê, dê cenazeyê vê merceya koçkirî bo lidarxistina merasîma cenazegirtin û veşartinê li cem goristana pîroz a Îmam Riza (S), were veguhastin bajarê pîroz ê Meşhedê.
Nûçe dê were temamkirin...
Your Comment