18 November 2026 - 14:01
News ID: 1892099
Source: kmr.abna24.com
Merasîma cenazegirtina cenazeyê Hz. Ayetullah el-Uzma Huseyn Wehîd Xorasanî, merceyê payebilind ê cîhana Şîe, îro sibehê Çarşemê Çarşemê (18ê Mijdara 2026an), bi beşdariya berfireh a gel, alim û xwendekarên hawzeyên ilmî, ji Meydana Cîhadê ya bajarê Qomê ber bi ziyaretgeha pîroz a Hz. Fatime Masûme (S) ve hate lidarxistin.
Piştî merasîma cenazegirtinê li Qomê, cenazeyê vê merceya koçkirî dê ji bo lidarxistina merasîma cenazegirtin û veşartinê li cem mezara pîroz a Îmam Riza (S.X), were veguhastin bajarê pîroz ê Meşhedê.
Your Comment