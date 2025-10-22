Li gorî lêkolînekên nûjen:Ji sedî şêst û du Îsraîlî ji şerekî nû bi Îranê re nîgeran in

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Encamên anketek nû ya Enstîtuya Lêkolînên Ewlekariya Neteweyî ya Zanîngeha Tel Aviv nîşan didin ku nîvê Îsraîliyan bawer dikin ku şerê dawî bê serkeftin ji bo her du aliyan bi dawî bûye û îhtîmala dubarekirina êrîşek mîna Operasyona Bahoza El-Eqsayê ji Şerîda Xezzeyê di salên pêş de heye. Her wiha, du ji sêyan ji beşdaran li dijî avakirina dewletek Filistînî di her şert û mercî de ne.
Al-Quds El-Arabi ragihand: Di vê anketê de, ji sedî 90ê beşdaran baweriya xwe bi artêşa Îsraîlê, nemaze îstîxbarat û hêzên hewayî anîn ziman. Ev di demekê de ye ku tenê ji sedî 27 baweriya xwe bi hikûmetê û ji sedî 33 baweriya xwe bi serokwezîr tînin. Ji sedî 76ê Îsraîliyan piştgirî dan peymana agirbestê li Xezzeyê, lê tenê ji sedî 26 bawer dikin ku ev peyman dikare salên aştiyê bîne.
Der barê encamên şer de, ji sedî 50 bawer dikin ku tu alî bi ser neketiye, ji sedî 30 Îsraîlê wekî serketî dibînin, û ji sedî 11 jî Hamasê. Her wiha, %44 bawer dikin ku armancên şer hatine bidestxistin, lê %46 berevajî vê dibêjin.
Di warê siyasî de, %75ê Îsraîliyan komîsyoneke fermî ya lêpirsînê ya şer dixwazin, û %53ê wan daxwaza hilbijartinên pêşwext kirine. Her wiha, %68ê wan li dijî muafkirina Cihûyên Ortodoks ji xizmeta leşkerî ne.
Di derbarê siyaseta derve de, %62 ji şerekî nû bi Îranê re nîgeran in. Nîvê beşdaran jî bawer dikin ku Donald Trump dê tenê dema ku berjewendiyên wî yên şexsî werin bicîhanîn piştgirîya Îsraîlê bike.
Di bersiva pirsa ku piştî bidawîbûna şer girîngtirîn tişt çi ye de, %29ê wan mijara "yekîtî û vegerandina civaka Îsraîlê" anîne ziman û %40ê wan gotine ku hemû mîsyon bi heman rengî pêwîst in.
Di dawiyê de, %60ê Îsraîliyan fikarên xwe yên tund li ser rewşa civakî ya welêt piştî şer anîne ziman, lê tenê %37 xwe pir ewle hîs dikin.
Etîket
Anket
Şerê Îran-Îsraîlê
Xezze
Rejîma Siyonîst
Bahoza El-Eqsayê
