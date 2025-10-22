Êrîşeke nû ya bê firokevan a Îsraîlê li başûrê Lubnanê / Şehîdek li bajarokê Eyn Qanayê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Sibêya îro, roja çarşemê, yek drone ya rejîma Sûniyê Îsraîl bi şilîka misilê rêberî kirî, motora li devera Ayn Qana li herêma Etteffah ya parêzgeha Nabatiyê li başûrê Libnan hedef kir.
Li gorî televîzyona El-Arabi, Wezareta Tenduristiyê ya Lubnanê ragihand ku ajokarê motorsîkletê di êrîşa li ser rêya ber bi goristana kevin a gund de şehîd bûye.Wêne û videoyên ji demê hewlê û hilgirtina dumanên tije di şebekeyên civakî de belav bûn.
Helwesta nû ya hewlên li başûrê Libnan
Li gorî reportera televîzyona Al-Arabi li Beyrut, vê hewlê drone di dawiyê rêzeya hewlên dawî yên li ser motoran, erebeyanê inşaatê û şandeyên din li başûrê Libnan hatine kirin; hewlên ku ji demê peymana aştiya Tebaxa berê zêde bûn.
Ev hewlên di rewşeke ku giştî û fermî yên Libnan tije bi tedirbûnê li ser zêdebûna hewlên rejîma Sûniyê ne, têne kirin; û Îsraîl di rojên dawî de bombarîna başûr û Bekaa ya Libnan zêde kir.
Di heman demê de, di du rojan dawî de balafirên drone yên Îsraîlî li asmanê başûrê Libnan, herêma Bekaa, zewiyên başûrê Beyrut û heta navbera serokatiya Komelayetî li Baabda zêde bûn.
Têhditên Amerîkayê û pres li ser Libnan
Ev balafirên fireh dikarin di çarçoveya zêdebûna presên li ser Libnan di mijara muzakeratê de têne fêmkirin; bi taybetî piştî peyamên dawî yên nûnerê Amerîkayê, Tom Barrack, ku têhditên li ser Libnan hate dayîn.
Ev ji aliyê din, raporta medyayên Amerîkî ragihandina vegerandina silah û bingehên hêzên hêzkar a Hizbullah nîşan dide.
Bersiva Hizbullah
Duh, Şêx Naîm Qasem, serokê hevbeşên Hizbullah li Libnan, di bersivê têhditan de got: Têhditên Amerîka û Îsraîl li ser vegerê şerê li Libnan neynasîna gelê me.
Ew nîşan da ku rejîma Sûniyê divê hewlên xwe raweste û li peymana aştiya xwe û derketina temamî ji erdê Libnan, bi taybetî herêmên ku hîn jî di destê wan de ne, biparêze.
