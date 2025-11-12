Hatina Îmam Mehdî ( Xweda zûtir xuyabûna wî lez bikê ) û rola taybet a jinê di serdema bendewariyê de

________________________________________
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA –“Hatina xilaskarê sozdayî, Îmam el-Zeman (s.x), bûyerek ji nişka ve nîne., lê encama xebata domdar û hemû-alî ji hêla wanên li benda rastîn ve ye. Di vê rêya ronahî de, jinên misilman rolêkî girîng û bêhevîdar lîstin; rolekî ku ji baweranên kevnar û sinorî derbas dike û hemû astên kesayî, malbatî û civakî yên wan tê de têgihîştin. “Gera xelata dîtina Pîroz” divê tê hîs kirin wek amadekirinê ya civakî û bingeha fîkrî û ruhanî ji bo qebûlkirina hukûmeta adaletê ya Xwedê, û jin bi binpêkirina fêrgehên Qur’anî û rivayetî, hêzekên mezin hene ji bo temamkirina vê girîngî.
1. Xweşxistina Ruhî û Terbiya Nefsê: Sîtona Amadekirina Kesayî
Pêşbaziya bingehîn di rêya amadekirina dîtina Pîroz de, xweşxistina ruhî û gihîştina taqweya Xwedê ye. Qur’anê pêwîstiyê ya serketinê bi «قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّاهَا» (1) “Qad aflah man zakkaha” diyar dike; “Bi temamî serkeftî ye ew kes ku nefsê xwe paqij kir.” Jin bi îhtimamî li ibadet, lêxistinên gunah û xweşxistin bi fazîletên axlaqî wek sêbîr, hêja, efaf û rastî, ne tenê gihîştin serkeftina kesayî, lê jî şîroveke praktikî ji bo encamên xwe û neslê bêyî derbas dide. Têkilîya ruhanî bi Mehdî (Xweda li zuhora wî lez bikê) ji rêya dua, tawassul û têgihîştina derûnî ya rêza wan, dilên li benda ronahî dike û hewlê da ku li rêya armancên Mehdawî berpirsiyar bibe.
Astên terbiya nefsê tê de ne:
a) Amadekirina kesayî û ruhanî (bingeha di nav xwe de):
1. Taqweya Xwedê û xweşxistin:
o Ibadet û xizmeta pîroz: Pêkanîna farz û lêxistina meḥrûmîyat, têgihîştina mustaḥabbat (nimêja Îmamê Zeman (s.x), xwendina Qur’anê, dua û munacat).
o Terbiya nefs: Şer û nefsê nebaş (hesed, kibir, guftûgoyê ne rast, derew) û xweşxistin bi fazîletên axlaqî (sêbîr, şükir, hêja, ifaf).
o Muraqeba û hesabkirina nefs: Di temam kirina kiryaran û bîranînên xwe de ragihîştin û hewl dan bo çêkirina wan.
o Lêparastina gunah: Gunah hindek hêle navbera mirovan û Îmam el-Zeman (Mehdî) (s.x)ne; lêparastina gunah û tevbeyê, girîngtirîn sedema qirêjkirina Xwedê ye.
2. Zêdekirina zanînê li ser Mehdî (Xweda li zuhora wî lez bikê):
o Têgihîştina şan û armancên qiyamê: Xwendin li ser falsafeya ghiybet, armancên qiyam, pêwîstiyên wanên li benda.
o Têkilîya ruhanî: Tawassul, dua ji bo tîndikî û tecîlê di farajê de (bi taybetî duaê faraj, dua ê ‘Ahd’, zîyaretê Alê Yasin).
o Şîrovekirin ji şîroveya wan: Hewl dan bo jiyan li ser fêrgeh û nirxên ku Mehdî (Xweda li zuhora wî lez bikê) ê bide xebat.
3. Xwe-destûrî û rêvebirina tevger:
o Sêbîr û berdestî: Di berî dijminan û nebêjîyan de.
o Parastina hêvî: Li pêşerojê ronahî û temamkirina wa’dên Xwedê.
o Qet’î bûn di rêya rastî de: Li dijî zulm û batil mayîn.
2. Perwerdehiya Neslê Li Benda: Bingehîna Civaka Mehdawî
Rola herî girîng û bandorî ya jinan di amadekirina dîtina Pîroz de, perwerdehiya zarokên salîh, agah û li benda ye. Dayik, yekem û herî girîng mamoste ya zarokê ye û dikare bijîşkîya evînê ya Ehl-ul Beytê (s.x) û çandê Mehdawî ji temenê zarokê de tê xweş kirin. Neslê ku bi nirxên Xwedê, evînê ji adalet û armancên bilind yên hukûmeta cîhanî perwerde dibe, sermayeya sereke ya Mehdî (s.x) di temamkirina armancên mezin de dibe. Ev bersiv bi ayetê “Ya ayyuhal-ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran” girêdayî ye; “Ey ew kesên ku îman hildan, xwe û malbatê xwe ji agirê ku dar û kêlekên wê ne, parastin.” Ev mesûliyeta kesayî û malbatî li ber rêberiya û serketinê tê dîtin.
3. Çalakiyên Civakî û Çandî: Rêxistin û Amadekirinê Giştî
Beşdarîya xweş û bandorî ya jinan di qada civakî û çandî de jî yek ji awayên wan a rolayêkî pêşvebirinê di vekirina “gera dîtina Pîroz” de ye.
• Emrê bi xeyr û nehiyê ji nekerî: Pêşvebirina nirxên îslamî, bi taybetî hijab û Ifaf wek sembolê nasnameya dînî û amûrêk bo saxkirina civakê.
• Rêveberî li dijî neçarî û şermendiyê: Li medya, civînên zanistî û çandî, û hatta li cyberspace, wan dikarin agahiyên Mehdawî û çandê li benda têgihîştinê belav bikin.
• Qur’anê di derbarê alîkarên dînê de dibêje: «الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ» (3)؛ ”; “Ew kesên ku eger li erdê hêzek wan bidin, nimêjê dikin, zekat didin, emrê bi xeyr û nehiyê ji nekerî dikin.” Ev ayet wêneyeke civaka mehdawî têdî dide ku jin jî li temamkirina wê beşdarî ye.
Encam:
Jin bi tevgerê xweşxistina ruhanî, perwerdehiya neslê berfireh û beşdariya xweş di çêkirina civakî û çandî de, ne tenê wek li benda rastîn, lê wek pêşengên vekirina “gera dîtina Pîroz”, rêya roja xweşî û desthilatê Mehdî (Xweda li zuhora wî lez bikê) ronahî dikin. Ev rol ne tenê perwîstî ye, lê şerefeke mezin û bingehî bo serketina jiyanê di dinyayê û axirê de ye.
Banu F. Dildarî (Lêkolîner, Şêwirmenda Malbatê, Çalakvana Sîber-cîhanê)
