«Transkrîba nivîsî ya axaftina televîzyonî ya Rêberê Şoreşê ji bo gelê Îranê»

Sernav: "Peyamdan ji Amerîkayê Derewîsiyeke Tevahî ye"
Rêberê Tevgera Îslamî ya Mezin, Ayetullah Elî Xameneyî, êvara Pêncşemê, 6'ê Mijdarê, li ser mijarên rojane yên welat, herêm û cîhanê bi miletê Îranê re axivî.
Pêşgotin û Girîngiya Axaftinê
Rêberê Mezin, di vê axaftina xwe ya girîng de, ku li pêşberî civakekî ku bi gelek dijwariyên hundirîn û derveyî re rûbirû ye hate pêk anîn, bal kişand ser hevgirtin, berxwedan û têkiliya welatê me ya bi hêzên serdest ên cîhanê re. Ev axaftin wekî xêzeke stratejîk ji bo hemû beşên civaka Îranî hate dîtin, nemaze di vê demê de ku aramî û ewlehiya herêmî tê ceribandin.
1. Derbarê Basîc û Yekîtiya Neteweyî
Ayetullah Xameneyî dest bi axaftina xwe kir bi teqîbkirina rola dîrokî û niha ya hêza Basîc (Hêza Xwebexş a Gel).
1.1. Motîvasyonên Xwedayî û Karakterê Neteweyî
Basîc ne tenê hêzeke leşkerî ye, lê ew ruhê neteweyî ye ku ji dîn û nirxên îslamî hatiye wergirtin. Ew hêzeke neteweyî ya hêja ye ku motîvasyonên wê kûr û Xwedayî ne. Ev ne girêdayî hikûmet an partiyek taybetî ye, lê ew baweriya giştî ya milet e ji bo parastina welatê xwe li dijî her tehdîdê.
"Basîc çûna dilsoziyê ye ji bo xizmeta welatê xwe bêyî ku li benda pere an pesnên din be. Ew baweriya bi Xwedê ye ku wan dike xwedî vê berxwedanê."
1.2. Domandina Rêbaza Basîc ji Nifşekî bo Nifşekî
Rêber destnîşan kir ku girîng e ku ev ruh û awayê xebatê bê domandin. Pêwîst e ku tecrûbeyên Basîc ji nifşekî nû yê ciwan re bên veguheztin da ku ew karibin li hemberî dijminên her dem amade bin.
1.3. Hezkirina Îranê ji Yekîtiyê
Li gorî Rêber, Îran di warê jeopolîtîk de di rewşeke hestiyar de ye. Ji ber ku welat li hemberî zordarên navneteweyî (bi taybetî Amerîka) radiweste, hewcedariya wê bi vê hêza yekgirtî zêdetir e ji her welatekî din. Yekîtiya neteweyî wekî mertalê sereke yê neteweyê hate rave kirin.
1.4. Erkên Berpirsiyaran
Ji hemî berpirsiyaran (di hemû sektorên hikûmetê de) hate xwestin ku bi eynî ruh û dilsoziya ku Basîciyan di cih de bicîh tînin, erkên xwe bi cîh bînin. Divê xizmetkirina milet wekî şeref bê qebûl kirin, ne wekî bar.
2. Li ser Şerê Herêmê û Rejîma Siyonîst
Beşa duyemîn a axaftinê bi awayekî berfireh li ser bûyerên dawî yên li herêmê, bi taybetî li Xezeyê, hate veqetandin.
2.1. Serkeftina Berxwedanê li Dijî Amerîka û Siyonîstanê
Rêber bi serbilindî behsa şerê dawî kir, ku wekî "şerê 12 rojî" (bi îhtîmalekê ve girêdayî bi pevçûnên dawî yên li dora Xezeyê) hate binav kirin. Ew israr kir ku: "Di vê şerê de, Îran bi saya berxwedana hêzên berxwedêr, Amerîka û rejîma Siyonîst têk birin û ew bê armanc vegeriyan."
Ew serkeftin ne tenê serkeftina leşkerî bû, lê serkeftineke stratejîk bû li hemberî îradeya wan a serdestiyê.
2.2. Ziyana Amerîkayê
Rêber got ku Amerîka ziyaneke mezin dît ji ber ku nekarî du armancên xwe yên sereke bi cih bîne:
- Bixapîne: Gelê herêmê û gelê Amerîkayê ji rastiya rewşê dûr xiste.
- Yekîtiya Gelê Îranê û Berxwedanê Bişkîne: Li hemberî vê yekê, yekîtî mezintir bû.
2.3. Şermezarkirina Rejîma Siyonîst û Berbelavbûna Nefretê bo Amerîkayê
Rejîma Siyonîst di karesata Xezayê de bi awayekî mezin şermezar bûye. Rêber destnîşan kir ku tevî hemû piştgiriya leşkerî û siyasî ya Amerîkayê, sûcdariyên li dijî wan eşkere bûne.
"Ji ber ku Amerîka li kêleka wan (Siyonîstan) e, nefret ji wan derbasî Amerîkayê jî bûye. Ji ber vê yekê, ew êdî nikarin xwe wekî aktorên aramîparêz nîşan bidin."
2.4. Redkirina Danûstandina Bi Amerîkayê re
Li ser hin dengoyên ku dibêjin Îran ji Amerîkayê re peyam dişîne û danûstandinan li dar dixe, Rêber bi tundî bersiv da: "Peyamdan ji Amerîkayê derewîsiyeke tevahî ye."
Têkiliya rasterast an nerasterast bi dewletekî xiyanetkar re, ku li gorî Rêber, armanca wê ne ji bo aştiyê ye lê ji bo belavkirina hegemonî ye, ji aliyê Komara Îslamî ve nayê qebûl kirin.
3. Tawsiye ji bo Milet
Rêber ji bo pêşerojê sê xalên sereke yên bingehîn ji bo miletê Îranê destnîşan kirin ku divê li ser wan bisekinin.
3.1. Parastina Yekîtiya Neteweyî (Dîsa)
Yekîtiya neteweyî wekî bingehê hemû serkeftiyan hate dubare kirin. Dijminên derve her tim hewl didin ku bi nakokiyên etnîkî, olî an siyasî yekîtiyê bişkînin. Li dijî vê, divê her kes li dora nirxên bingehîn kom bibe.
3.2. Piştgiriya Ji Dewleta Xizmetkar
Rêber tekez kir ku divê hemû alî piştgiriyê bidin hikûmeta heyî (dewleta xizmetkar) da ku karibin bernameyên xwe yên aborî û pêşkeftinê bi serketî bi cîh bînin. Krîtîka divê bikêrhatî be, ne xerabkar.
3.3. Çavkaniyan Bi Awayekî Rast Bikar Anîn
Di warê aboriyê de, Rêber hişyarî da ku divê milet ji îsrafê dûr bisekine. Ev wekî parçeyek ji berxwedana aborî hate dîtin.
- Dûrketina ji bêfeydî bikaranîna çavkaniyan (weke nan, gaz, av hwd.). Her barê ku ji holê bê rakirin, welat dê di warê aborî de xwedî hêzeke mezintir bibe.
3.4. Xurtkirina Têkiliya Bi Xwedê re
Di dawiyê de, Rêber girîngiya rêbendî û parastina îlahî ya herêmî û neteweyî destnîşan kir. Xurtkirina têkiliya bi Xwedê re û dua ji bo ewlehî û başiyê wekî bingeha moralî ya berxwedanê hate destnîşankirin.
Mijarên Sereke yên Din ên ku Hatine Bibîrxistin
Di dema axaftinê de, çend xalên din ên berfireh jî hatin pêşkêş kirin ku bandora wan li ser tevgera cîhanî heye:
4.1. Berxwedan Bûye Dirûşmeke Gerdûnî
Rêber destnîşan kir ku îdeolojiya berxwedanê ya ku Îran dayî dinê, êdî tenê li herêmê nemaye, lê bûye dirûşmeke gerdûnî li dijî desthilatdaran û polîtîkayên wan ên zordar. Ev bandor li tevgera gelên din ên bindest kiriye.
4.2. Destwerdanên Amerîkayê û Şerê Wekî Amûrekê
Rêber careke din behsa rola Amerîkayê ya wekî ajîtatorê şer kir. Destwerdanên Amerîkayê li deverên wekî Ukraynayê her tim dibin sedema şer, wêranî û bêîstîqrariya aborî. Amerîka bi vê yekê hewl dide ku çavkaniyan ji welatên din derxe û bazarên çekan geş bike.
Xwepêşandana Matematîkî ya Îstîqrara Berxwedanê (Mînak)
Hêza yekîtiya neteweyî (Y) dikare wekî fonksiyonek ji hevgirtina hemû hêzên hundirîn (H) û berxwedana li hemberî zexta derve (Z) were nirxandin.
Eger em zexta derve ya Amerîka û hevpeymanên wê wekî $Z_{outer}$ binasin û hêza hundirîn wekî $H_{inner}$ binasin, Hêza Berxwedanê ($R$) dê bi awayekî ne-lineer were pîvandin:
[ R = H_{inner} \times e^{\left( \frac{H_{inner}}{Z_{outer}} \right)} ]
Dema ku $H_{inner}$ (yekîtiya gel) zêde dibe, encama $R$ bi awayekî eksponentî (lezdar) mezin dibe. Ev nîşan dide ku her ku gel zêdetir yekgirtî be, bandora wan a li hemberî zexta derve ewqas zêde ye.
Daxuyaniya Dawî
Axaftina Rêberê Mezin di 6'ê Mijdarê de wekî banga dawî ya seferberiyê ji bo parastina nirxên Komara Îslamî û berxwedana li dijî hewldanên hegemonîk ên hêzên zalim hate dîtin. Helwesta Îranê ya li hemberî Amerîka û rejîma Siyonîst eşkere û neyekser e: Bê danûstandin heta ku ew dev ji polîtîkayên xwe yên xerab bernedin.
