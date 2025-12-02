Formûla zanistî ya kêfxweşiya mayînde: Çima dilovanî rêya herî baş ji bo bidestxistina aramiyê ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Kesên ku ku pere bo yên din xerc dikin, gelekî kêfxweştir û şatir ji kesinan in ku heman pereyî ji bo xwe xerc dikin. Ev bandorên erênî, encama rasterast a guherînên kîmyayî û derûnnasiyê ye.
1 - Koktela kîmyayî ya mejî: Çalakbûna dermansazê derûnî
Lêkolînan nîşan daye, dema ku kesek qenciyekê li mirovekî din dike, navendên xelatê yên mejiyê wî çalak dibnin. Ev pêkhate ne tenê halê wî baş dike, herwiha bandorên fîzyolojîkî y6ên erênî jîli leşê wî dikin û ew hesta şahî û kêfxweiyê dike.
2 - Mertala berevaniya biyolojîkî: Kêmkirina strês û bêhedariyê
Qencîkirin rêyeke herî bibandor ji bo sekinîna li hember strêsê ye. Dema ku tu alîkariya kesên din dikî, herrikîna Oksîtosînê (oxytocin) bi awayê xwezayî dibe sebeb ku asta Kortîzol û strêsa te kêm bibe. Di rastiyê da, strês mîna mertaleke bergiriyê li hemberî strêsê rol digêre.
3 - Guherîna nêrînê: Ji lêhûrbûna li ser xwe bo têkiliya bi kesên din ra
Çavkaniyeke mezin a nerihetiyê, niqombûna di pirsgirêkên kesane da ye. Qencîkirin, rêkareke bihêz ji bo şikandina vê xelekê ye. Dema ku tu bala xwe ji ser pirsgirêkên xwe radikî û didî ser hewceyîyên kesekî din, dihêlî lku mejiyê te bêhna xwe vede û ev bixwe rêyeke bidestxistina kêfxweşiyê ye.
4 - Avakirina xelekeke fîdbeka erênî ya civakî
Mirov bûnewerekî civakî ne û kualîteya têkiliyên erênî bandoreke rasterast li kêfxweşiya me dike. Dema ku bi kesên din ra bi dilovanî reftarî dikî, ew jî zêdetir meraq dikin têkiliya erênî digel te ava bikin ş bi vî rengî hesta şahiyê di te de çê dibe.
Dema ku tu kiryareke bi dilovanî (biçûk an mezin) pêk tînî, mejiyê te wê wek rûdaneke erênî û hêjayî xelatê dinirxîne. Ev têkilî tenê bîrdozek nîne; tiştek e ku bi caran di lêkolînên zanistî yên pêbawer da jî hatiye selimandin.
