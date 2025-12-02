“Hişyariya fermî ya Enqereyê ji bo Ukraynayê derbarê êrişên deryayî yên li dijî tankereke petrolê ya Rûsî”

Li gorî rojeva ajansa nûçeyan a Ehl-ul-beyt (s.x) – ABNA – Tirkiyeyê bi awayekî fermî peyamek hişyariyê ji bo saziyên ewlekariyê yên Ukraynayê derbarê êrişên li ser keştiyan li Deryaya Reş de ragihand.
Çavkaniyekî payebilind li Enqereyê ji ajansa “Novosti” re got ku ev gav piştî êrişek li ser tankereke petrolê ya Rûsî ya ku rûnê rojbestan (rûnê zeytûnê) hildigirt, li Deryaya Reş pêk hat.
Berî vê yekê “Recep Tayyîp Erdogan”, Serokomarê Tirkiyeyê, tekez kiribû ku her cûre tehdîdek li dijî ewlehiya keştiyê li herêma aborî ya taybet a Tirkiyeyê “bi temamî nayê qebûlkirin.”
Çavkaniya Tirk wiha lê zêde kir: “Helwesta zelal û qat’î ya Enqereyê derbarê êrişên li ser keştiyan li Deryaya Reş bi awayekî taybet ji aliyê aliyê Ukraynayê û saziyên ewlekariyê yên wê ve hatiye ragihandin.”
Wezareta Karên Derve ya Tirkiyeyê jî berê xwe dabû xema ji ber êrişên li ser du tankerên petrolê li Deryaya Reş û ragihandibû ku ev kiryar “jiyana mirovan, ewlehiya keştiyê û jîngeha deryayî dixine metirsiyê.”
Berdevkê Wezaretê eşkere kir ku Enqere di danûstandinan de ye ligel aliyên pêwendîdar da ku pêşî li berfirehbûna pevçûnê bo Deryaya Reş were girtin û rê li ber encamên neyînî li ser berjewendiyên aborî yên Tirkiyeyê were girtin.
Di heman demê de, rojnameya “The Guardian” ji zanyariyek ewlekariyê ya Ukraynayî vegot ku Kîyev berpirsyariya êrişên droneyên deryayî yên li ser du tankerên petrolê nêzîkî peravên Tirkiyeyê hilgirtiye ser xwe.
Şerê Ukraynayê – Deryaya Reş – Enqere – Recep Tayyîp Erdogan
