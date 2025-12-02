Serdar Neqdî: Îranê tevahiya Rojava têk bir

gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Serdar "Mihemedriza Neqdî" şêwirmendê Fermandarê Giştî yê Sipahê Pasdarên Înqilaba Îslamî li merasima 16emîn şeva Aşûrayê ku li Zanîngeha Zanist û Teknolojiyê hat lidarxistin got: Meclisa şehîdan cihê herî bilind e û cihê herî bilind ê mirovahî û îmanê ye.
Wî bal kişande ser girîngiya îqnatiyê di civaka îslamî de û got: îqman asta herî bilind e ku mirov dikare bigihêje û dereceya şehadetê jî dereceya îmanê ye; Şehîd hemû hebûnên xwe bi zanebûn pêşkêş dike; Ji ber ku ew dizane ku gerdûn ne cîhana madî ye; Belê, cîhanek giyanî li pêş e.
Şêwirmendê Fermandarê Giştî yê Sipahê Pasdarên Înqilaba Îslamî bi bîr xist: “Îlim” û “Heq El-Îqîn” derecên herî bilind ên îmanê ne û şehîd ev meqam bi dest xistine. Her wiha şehîd li Xwedê dinêre û bi dilopa ewil a xwîna ku jê tê rijandin hemû gunehên wî tê efûkirin.
Wî destnîşan kir ku delîl di destê Xweda de ye û divê em ji delîlên Xwedê piştrast bin û got: Kesên herî bilind dixwazin şehîd bibin û ger em dixwazin nêzî şehîdan bibin divê em hêza xwe ya îqtîdarê zêde bikin.
Serdar Neqdî diyar kir: “Hişyarbûn” berhema xwîna şehîdan e û bi şehadeta xwe civak şiyar û hişyar kir û xist nava tevgerê.
Şêwirmendê Fermandarê Giştî yê Sipahê Pasdarên Şoreşa Îslamî di beşeke din ji axaftinên xwe de, amaje bi hesabên dîrokî yên li ser qudreta Xwedê kir, eger hemû hêz bo kirina tiştekî kom bibin, lê Xwedê nexwaze, nikarin alavên herî biçûk jî çêkin.
Her wiha diyar kir ku Îran di şerê 12 rojî de bi hemû hêza xwe li hember şerê dijwar û elektronîk yê dijmin rawestiya û got: Di vî şerî de me pozê dijmin bi erdê re rijand. Her wiha Komara Îslamî ya Îranê li dijî Rejîma Siyonîst û hevalbendên wê, ango hemû welatên rojava (Amerîka, Îngilîstan, Fransa û hwd.) bi ser ket.
Serdar Neqdî bi bîr xist: Îro zalimên cîhanê mirovên bêguneh dikin şehîd û xwîna şehîdan herêm şiyar kiriye. Li herêmê ku hin welatên ereb teslîmî dijminê siyonîst bûn û Îsraîl di heyamekê de ber bi Beyrûtê ve pêş ket; Bereketa xwîna şehîdan bû sedem ku Hizbullah û Hemas di şerê bi dijminê siyonîst re car bi car bi ser bikevin.
Rawêjkarê Fermandeyê Giştî yê Sipahê Pasdaran got: Îro ew siloganên ku demeke dirêj di nimêja me ya înê de dihatin gotin, ji Rojhilatê Asyayê heta Rojavayê Ewropayê belav bûne. Her wiha li New Yorkê ku ev demeke dirêj e di bin kontrol û bandora siyonîstan de ye, şaredarekî ku dixwaze Netanyahu bigire heye; Ji ber vê yekê bila hêzên xerab zanibin ku cîhan diguhere, îşaretên wan ên li derve yên demokrasiyê ne bandor in û doza van hêzên zalim tê girtin.
Wî di beşeke din ji axaftinên xwe de, îhtîmala şerê bi Rejîma Siyonîstî re gelekî kêm nirxand û got: Bi baweriya min pir kêm e ku Amerîka û Rejîma Siyonîst biwêrin careke din êriş bikin; Ji ber ku Komara Îslamî ya Îranê di şerê 12 rojan de hêza xwe nîşanî siyonîstan da; Lê eger êrîşeke din were kirin dê bersiva me bi tundî be û em ê di şerê li dijî dijmin de bi ser bikevin.
Serdar Neqdî eşkere kir: Dijmin di hemû waran de ji ya em difikirin gelek lawaztir e; Mînak 5 keştiyên balafiran ên Amerîkayê ji Yemenê bi mûşekên giran hatin xistin û ji herêmê derketin.
Şêwirmendê Fermandarê Giştî yê Sipaha Pasdaran amaje bi şiyanên leşkerî yên Îranê û lawaziyên dijminan kir û got: Siyonîst gelekî lawaz bûne û li ber têkçûnê ne. Weke ku me di şerê 12 rojî de dît, Îranê bi tundî li hember dijmin rawestiya û bi êrîşên mûşekî yên Rejîma Siyonîstî neçar kir ku teslîm bibe.
