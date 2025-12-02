Daxwaza baranê di ramanên îslamî û şîa de / beşa heftan; Nimêja baranê ya Îmam Hesen Mûçteba(S.X)

Li gorî rojeva ajansa nûçeyan a Ehl-ul-beytê (s.x)— ABNA — Di nav çavkaniyên rivayetî de, du duayên “taweya baran” (xwestina baran) ji aliyê Îmama Hesên (s.x) û Îmam Huseyn (s.x) hatine rivayet kirin. Pirtûkxaneyên cuda ev duayên bi cureyê xwe, bi cudaîyên di gotinan û niştecihiyan de, neql kirine.
Duaya baran a ji Imama Hesên Mûçcteba(s.x) hatine neql kirin, li gorî pirtûkên “Men lâ yahduruhû’l-faqîh” û “Wâfî”, ev e:
(Duaya erebî li vir nehat nederxistin, lê hûn dixwazin ez jî wergeriya wê bide, dikarim bide.)
Wateya duayê bi kurmancî:
“Xwedê! ji bo me ebran bi dawiya derîyên asmanê hez bike, bi avê pir û bi biharên giran. Ey Xwedêya bihêz û xwedî bêtaybetî, me bi baraneke zêde, berfireh û dilxweş çavdar bike. Dergehên wê lê vekê, serbestkirina wê asan bike û bide ser şewqê xebitina wê di nîvên rêya çemên û kaniyan de. Ey Xwedêya xebatkar, me bi baraneke dirêj, bi denekên nerm û dirêj, ku her biya jî zindîr bikin, şad bike. Baraneke xweş, pak, şîrîn, bi bêrxwedan, bi bereket û bi paytext ava bike, ku çol û çiyay bi avê te bihêlin û erd bi fazîla te tije bibe. Xwedê, çolê me, çiyayê me, gund û bajaran me bi baranê te serşok bike, da ku bi wê re bihayê tiştan nivîze, û bereket di qebûl û pîmanên me de bide. Ji me nîşan bide ku rizqên me heye û qehatî û girani tune ye. Amin, ey Xwedêya cîhanan.”
Îmama Hesên (s.x) di vê duayê de 24 taybetmendî ji bo “baranê baş” diyar dike. Girîngtirîn wan jî gotin in wekî:
“«أَللَّهُمَّ هَیِّجْ لَنَا السَّحَابَ، بِفَتْحِ الأَبْوَابِ، بِمَاءٍ عُبَابٍ، وَرَبَابٍ بِانْصِبَابٍ وَانْسِکَابٍ یَا وَهَّابُ اسْقِنَا مُغْدَقَةً مُطْبَقَةً بَرُوقَةً، فَتِّحْ أَغْلاَقَهَا، وَیَسِّرْ أَطْبَاقَهَا، وَسَهِّلْ إِطْلاَقَهَا، وَعَجِّلْ سِیَاقَهَا بِالأَنْدِیَةِ فِی بُطُونِ الْأَوْدِیَةِ بِصَوْبِ الْمَاءِ، یَا فَعَّالُ اسْقِنَا مَطَراً قَطْراً طَلاًّ مُطِلاًّ، مُطْبَقاً طَبَقاً، عَامّاً مِعَمّاً، دَهْماً بُهْماً رَحِیماً، رَشّاً مُرِشّاً، وَاسِعاً کَافِیاً، عَاجِلاً طَیِّباً مَرِیئاً مُبَارَکاً، سُلاَطِحاً بُلاَطِحاً یُنَاطِحُ الْأَبَاطِحَ، مُغْدَوْدِقاً مُطْبَوْبِقاً مُغْرَوْرِقاً، اسْقِ سَهْلَنَا وَجَبَلَنَا، وَبَدْوَنَا وَحَضَرَنَا، حَتَّی تُرَخِّصَ بِهِ أَسْعَارَنَا، وَتُبَارِکَ لَنَا فِی صَاعِنَا وَمُدِّنَا، أَرِنَا الرِّزْقَ مَوْجُوداً وَالْغَلاَءَ مَفْقُوداً، آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ.
**"Ew Xwedê! Ji bo me ebran tevlihev bike, deriyên asmanê veke, bi avê zêde û dirêj, bi şil û bi rehmeta dawî.
Ey Bihişkê, emê bi baraneke berfireh û girêdayî serşok bike, baraneke ku bi ronahiyê lê tê.
Dergehên wê baranê veke, bilindahiyên wê asan bike, ji xistinê re rêyê daxe, û di nav çemên û kaniyan de bi lezê ava bike.
Ey Xwedêya karû barê xwe, me bi baraneke nerm, bi denekên rizedar, bi taybetî û bi hevpeyman, bi bereket, bi dilşadî ava bike.
Baraneke herî dirêj, herî fireh, bi rahmet û ji bo guhertinê bike da her çol û çiyay tije bibe.
Baraneke nerm, pak, xweşbûnî, şîrîn, bi bereket û bi fazîlet bide da her erd bi fazîla xwe tije bibe.
Xwedê, çolê me û çiyayen me, gund û bajarê me bi baranê te serşok bike, heya ku bihayê tiştan bi wê re nizim bibe, û li pîmanên me bereket bide.
Emê biguherîne ku rizq hêye û giranî û qehatî tune ye.
Amin, ey Xwedêya her cihanê!"**
Girêdana nêzîk a di navbera baran û bereketa aborî jî di vê duayê de tê nîşandan.
Li dawiya dua, Îmama Hesên (s.x) dibêje:
“Heta ku bi ew baranê bihayên me bikin nizim, bereket li pîmanên me bide, me nîşan bide ku rizq heye û girani tune ye, Amin, ey Xwedêya cîhanan.”
Li gorî hadîsek din ku di pirtûka “Bişârat al-Mustafâ” ya Taberî de tê neql kirin, Imama Hesên (a) hate gotin:
Wextê “Merwan bin Heqem” li ser serdema Muawiyê dawekiriye ku:
“baran bi berê û rojê Yezîdê tê” — Îmam Hesên (s.x) dizane û dibêje:
“Ev tiştek rast nîne, baran tenê bi hurmeta û şandina malbata Pêxember (s.x.a) tê daxwazin, na bi yekî din.”
Ev jî di duayên “Ziyaretê Cami’a Kebîre” de bi rûmet tê bêyan kirin.
✍️ Seyîd Elî-Esxer Huseynî / ABNA
Etîketên gotarê:
- Dua ji bo Baranê
- Îmama Hesên Mûçteba (s.x)
- Ehlul Beyt û Baran
- Ziyaretê Cami’a Kebîre
Your Comment