Parçekirina Sûriyê bo şêx û çekdaran

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Serdanên serokê Sûriyeyê yên derveyî welat jî serkeftî bûn; Emmanuel Macron di 7ê Gulana 2025an de li Qesra Elysee bi awayekî taybet pêşwazî lê kir, û Donald Trump jî di 14ê Gulana 2025an de di dema serdana xwe ya Waşingtonê de heman tişt kir. Destûr hat dayîn ku beşdarî Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî bibe û li wir biaxive.
Parlamentoya nû
Hilbijartinên parlemanî yên vê dawiyê yên di destpêka Cotmehê de ji aliyê alîgirên hikûmeta nû ve wekî gaveke girîng ber bi demokrasiyê ve hatin pêşwazîkirin. Lêbelê, berteka Rojava bêtir xweber bû.
Girîng e ku were zanîn ku rewşa hilbijartina parlemanteran ne baş bû. Tenê 6,000 hilbijêr ji aliyê rejîmê ve hatin hilbijartin, 140 parlamenter ji nav xwe hilbijartin. Lêbelê, tenê 119 kursî hatin dagirtin ji ber ku parêzgehên Suweyda û Kurdistana Sûriyeyê ji dengdanê hatin dûrxistin. Di encamê de, piraniya parlemanê ji mêrên Ereb ên Sunnî pêk dihat. Jin tenê ji sedî çarê endaman pêk dianîn û ji sedî 15 kêmtir ji parlemanteran ji komên kêmneteweyan bûn, di heman demê de ew herî kêm ji sedî 30ê nifûsê pêk dianîn.
Tirkmen bi awayekî nehevseng dabeş bûne; Ew, ku ji sedî yek heta du ji nifûsê pêk tînin, ji sedî 3.4ê kursiyan di destê xwe de digirin. Parek wekhev ji Kurd û Elewiyan pêk tê, her yek ji sedî 10ê nifûsê pêk tîne. Ev bi zelalî beşdariya Tirkiyeyê di hilbijartinên parlemanî de nîşan dide.
Serokwezîr xwediyê desthilatê ye ku ji sêyeka 70 endamên parlemanî yên ku hîn nehatine hilbijartin hilbijêre.
Ji ber vê yekê armanca rastîn a civînê çi ye? Navend xwediyê desthilatek qanûnî nîne û tenê rolek şêwirmendiyê dilîze. Ev derfet dihêle ku Serokkomar xwe wekî ku ew li pey Resolutionê ye nîşan bide. Lêbelê, parleman tenê dikare yek peywir hebe: ku gelê Sûriyeyê razî bike ku ew nûnertiya wê dikin û qebûlkirina peymanek aştiyê bi Îsraîlê re ku dê Bilindahiyên Golanê bide Sûriyeyê rewa bike.
Çarçoveyek ji bo hevkariya bi çekdaran re
Struktura îdarî ya heyî, di nav de parêzgeh, herêm, dabeş û şaredarî, neguheriye. Lêbelê, di pir rewşan de, rayedaran bi mirovên li Îdlibê re danûstandin kirine, herêmek di bin kontrola rasterast a Tehrîr el-Şam de ye. Ne ecêb e ku ew hemî bi Îslama Sunnî, ola partiya siyasî ya desthilatdar ve girêdayî ne. Dibe ku ew ji Îdlibê an jî deverek din bin ku ew niha lê ne, lê hemûyan di salên pevçûnê de jiyana li Îdlibê tecrûbe kirine.
Waliyê niha yê Helebê ji hêla kesên ku berê beşek ji Eniya Sûriyeyê bûn, ku berê fraksiyonek Artêşa Neteweyî ya Sûriyeyê bû, tê kontrol kirin. Koma milîs a alîgirê Tirkiyeyê, tevî ku tevlî artêşa nû ya Sûriyeyê bûye jî, hîn jî bi Enqerê ve girêdayî ye. Di encamê de, Ehmed Şera neçar ma ku meqamên xwe yên li Heleb û deverên ku milîs lê dixebitin, di nav de Efrîn, Serêkanî û Kobanê, radest bike.
Desthilatdariya Şêx
Pevçûnên etnîkî û eşîrî li seranserê welêt dijwar dibin, û dewlet bêhêz dihêle ku desthilatdariya xwe ferz bike. Dewlet tenê rêyên sereke û navendên bajaran birêve dibe, lê gund di bin kontrola serokên herêmî de dimînin, ku ew jî di bin fermandariya nûnerek tayînkirî, şêx de ne.
Şêx zilamek bi hêz e ku hem dizên giyanî û hem jî yên siyasî hene. Tevî ku perwerdehiya fermî tune ye jî, wî ji bo fedakarî û wêrekiya xwe ya di şerê li kêleka Ehmed Şera de rêzgirtina hêzên xwe qezenc kir. Ev kes in ku di asta herêmî û heta di nav hikûmeta navendî de xwedî desthilatdariyek rastîn in. Wezîr divê ji bo biryarên xwe erêkirina şêx bistînin.
Dawiya peyami
Wisa xuya dike ku Jolani hemû hêviyên Rojavayî bicîh aniye, lê desthilatdariya wî hîn jî bi awayekî eşkere zordar e. Di bin vê xuyangê de şêx û şervanê rastîn heye.
