DYE plan dike ku Iraqê tevlihev bike

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA -Çavkaniyekî ewlehiyê li parêzgeha Enbarê ragihand ku tevgera endamên DIŞIê û malbatên wan ji kampa Sûriyê ber bi kampa Cîdde li parêzgeha Nitwanê li jêr zext û alîkariya Amerîkayê ji nû ve destpê bûye.
Got jî: nabe hikûmeta Bexdayê teslîmî van fişaran bibe. 840 kes ji kampa Hewlêrê hatine derxistin ku piraniya wan malbatên berpirsên DAIŞê ne.
Çavkaniya han eşkere kir ku armanca Amerîka têkdana aramî û asayîşa Îraqê ye. Di nav van kesan de kesên metirsîdar hene ku ji aliyê hukûmetan ve li wan digerin û wek bombeyek ku Iraq xuya dike.
………………….
Dawiya Peyam
Your Comment