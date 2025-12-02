  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Îran: Têkoşîna li dijî terorê pêwîstî bi hevkariyên herêmî, bi taybetî li Afxanistanê, pêwîst dike

2 December 2025 - 22:49
News ID: 1757027
Source: https://fa.abna24.com/news
Îran: Têkoşîna li dijî terorê pêwîstî bi hevkariyên herêmî, bi taybetî li Afxanistanê, pêwîst dike

Sekreterê Konseya Bilind a Ewlehiya Neteweyî ya Îranê ragihand ku komên têrorîst ne tenê li Efxanistanê hene, lê li welatên cuda yên navçê jî belav bûne. Wî bal kişand ser wê yekê ku rûbirûbûna vê metirsiyê pêwîstî bi hevkariya hevbeş a welatên cîran bi taybetî Efxanistanê heye.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA - Sekreterê Konseya Bilind a Ewlehiya Neteweyî ya Îranê li axavtinekê ragihand ku metirsiya komên têrorîst tenê tenê li Efxanistanê namîne û ev komên hanê li welatên cuda yên navçê belav bûne.

Wî amaje bi asta vê metirsiyê kir û tekez kir ku, tenê bi hevkarî û hevahengiya hevbeş di navbera welatên cîran de, ji wan Efxanistanê, bi awayekî karîger bi wê metirsiyê re rûbirû dibe.

Got jî: ewlekarîya aram li herêmê pêdivî bi nêzîkbûn û pevguhertina agahîyan di navbera hikûmetan de heye û her xemsarî dikare bibe sedema belavbûna çalakîyên terorîstî.

Li gorî wî, pêkvejiyana navçeyî ne tenê ji bo rûbirûbûna metirsiyên ewlehiyê pêwîst e, lê ji bo bihêzkirina aramiya siyasî û aborî jî pêwîst e.

..............

dawiya peyamê/

Tags

Afxanistan

Iran

Terrorist

Your Comment

You are replying to: .
captcha