Îran: Têkoşîna li dijî terorê pêwîstî bi hevkariyên herêmî, bi taybetî li Afxanistanê, pêwîst dike

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA - Sekreterê Konseya Bilind a Ewlehiya Neteweyî ya Îranê li axavtinekê ragihand ku metirsiya komên têrorîst tenê tenê li Efxanistanê namîne û ev komên hanê li welatên cuda yên navçê belav bûne.
Wî amaje bi asta vê metirsiyê kir û tekez kir ku, tenê bi hevkarî û hevahengiya hevbeş di navbera welatên cîran de, ji wan Efxanistanê, bi awayekî karîger bi wê metirsiyê re rûbirû dibe.
Got jî: ewlekarîya aram li herêmê pêdivî bi nêzîkbûn û pevguhertina agahîyan di navbera hikûmetan de heye û her xemsarî dikare bibe sedema belavbûna çalakîyên terorîstî.
Li gorî wî, pêkvejiyana navçeyî ne tenê ji bo rûbirûbûna metirsiyên ewlehiyê pêwîst e, lê ji bo bihêzkirina aramiya siyasî û aborî jî pêwîst e.
