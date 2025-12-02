"qezenckirina libara xwe û kirina emelên qenc"

"Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA - Qedexekirina debara jiyanê û kirina emelên qenc"Beşa yekem:
Emîr Mumînîn Îmam Elî aleyhisselam dibêje:
قَدْ تَكَفَّلَ لَكُمْ بِالرِّزْقِ وَ أُمِرْتُمْ بِالْعَمَلِ فَلَا يَكُونَنَّ الْمَضْمُونُ لَكُمْ طَلَبُهُ أَوْلَى بِكُمْ مِنَ الْمَفْرُوضِ عَلَيْكُمْ عَمَلُهُ، مَعَ أَنَّهُ وَ اللَّهِ لَقَدِ اعْتَرَضَ الشَّكُّ وَ [دَخَلَ] دَخِلَ الْيَقِينُ حَتَّى كَأَنَّ الَّذِي ضُمِنَ لَكُمْ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ وَ كَأَنَّ الَّذِي قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ قَدْ [وَضِعَ] وُضِعَ عَنْكُمْ.
Xwedê rizqê we garantî kiriye û ferman daye we ku hûn bixebitin, îdî hûn rizqê misoger nexin pêşiyê tiştê ku wacib bûye, her çend bi Xwedê ji cehalet, şik û îqnaetê tevlihevîyek wisa hebe ku mîna ku rizqekî garantî li ser we ferz bûye û tiştên ku wan ferz kirine (ji we) hatiye standin.
Ravekirin:
Du tişt li pêşiya me hene, yek perwerdehiya rojane û ya din jî bicihanîna erkên îlahî. Xwedê ya yekem ji me re garantî kiriye û ya duyem jî ji me re hiştiye.
Loma ji kirina rizqê zêdetir hewldana rizqê ne guncaw e û hewldana rizqê jî nabe sedem ku em dev ji cîbicîkirina fermanên Xwedê berdin.
Çavkanî:
Beşên dawîn ên Xutbeya 114-an a Nehcul-Belaxayê
Nivîskar: Mamosta Hemîd Rizayî
