“‘Civîna Stêrkan’ dê li ser bingeha girêdana zarok û ciwanan bi Quranê Pîroz were weşandin.”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Bernameya taybet a Quranî ya ‘Civîna Stêrkan’ (Mahfil-a Setareha), ku versiyona zarok û ciwan a bernameya televîzyonî ya ‘Mahfil’ e, piştî qedandina qonaxa hilberînê, dê ji 12’ê Çile pê ve bê weşandin.
Ev bername, ku kişandina wê di meha Îlonê de hat kirin, bi armanca naskirina zarokan bi têgehên Quranê û girêdana nifşa nû bi Quranê hatiye sêwirandin, û zemîneke wisa çêkiriye ku beşdar karibin şiyanên xwe di warên wekî xwendina Quranê (telawet), jiberkirin (hifz), çîrokbêjî û hunerên din ên têkildarî têgehên Quranê de pêşkêş bikin.
Di ‘Civîna Stêrkan’ de, pênc kesayetiyên sereke yên Quranî, ango Ehmed Ebdulqasimî, Hemîd Şakirnejad, Seyîd Kazîm Rûhbexş, Seyîd Celal Mehsûmî ji welatê Efxanistanê û Seyyid Hesenîn El-Helw ji welatê Iraqê wekî mêvandar di bernameyê de amade ne, û bi nêrîneke perwerdeyî û motîvasyona wan li hember ciwanan, alîkariya mezinbûn û xurtkirina jêhatîyên wan dikin. Rêvebirina vê demsalê jî Hemîd Muderis û Ehsan Mehdî li xwe stendine, ku bi awayê xwe yê samîmî û dilovanî, atmosfera bernameyê ji bo zarok û ciwanan xweştir û şadtir kirine.
Divê bê gotin ku di bernameya ‘Mahfil’ de, Hucetul-îslam wel-Mûslmîn Qasimiyan wekî yek ji mêvandar amade bû, lê di bernameya nû ya ‘Civîna Stêrkan’ de, ku bi berhevkirina li ser mexatibê zarok û ciwan hatiye hilberandin û di demeke nêz de dê bê weşandin, koma mêvandarîyê li gorî hewcedariyên vê koma temen hate guhertin. Bi girtina paşxaneya zanîngehî ya Hucetul-îslam wel-Mûslmîn Qasimiyan, vê carê di ‘Civîna Stêrkan’ de Hucetul-îslam Kazîm Rûhbeş wekî mêvandar amade ye da ku bi ziman û axaftineke nêzîktir bi dinyaya zarok û ciwan re, têkiliyek bi bandortir bi mexatibên vê bernameyê re saz bike.
‘Civîna Stêrkan’ di 45 beşên 45 deqîqeyî de hatiye hilberandin û bi hebûna keda bernameya ‘Mahfil’ ezmûneke balkêş û îlhamdêr ji bo nifşa ciwan wê afirîne. Ev kom ji 10’ê Çile, her şev dora saet 16:30’an, berî bangdana nimêja êvarê (mexrîb), ji Qanala Nehal û herwiha dora saet 21:30’an ji Qanala Sê (3) ya Sîmayê dê bê weşandin."
