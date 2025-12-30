Bi Weşandina Biyaniyêkê:Ebdullah Deqeq daxwaza azadiya bilez a Mamoste Hesen Meşî’ me kir

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-bêytê(s.x)-ABNA ـ Hucet-ul-Îslam Şêx Abdullah Deqaq, ji zanyarên Bahrêynî yên ku li Bajare Qumê dijîn, di derbarê daxwaza azadiya mamosteyê Hesen Meşîma‘ de daxuyaniyek bi vê awayî derxist:
بسمالله الرحمن الرحیم ﴿وَما اللَّهُ یُریدُ ظُلماً لِلعِبادِ﴾ سوره غافر، آیه ۳۱
Bi navê Xwedayê Dilavîn û Dilovan
(Û Xwedê ji bo bendeyên xwe zulm naxwaze)
(Sûra Xafir, ayeta 31)
Yek ji mezintirîn ceribandinên ku civakan pê re rû bi rû dimînin ev e ku şert û qedirê mirovahiyê ji mirovan were standin û mirovên rastîn tenê bi tawana rawestana li kêleka rastiyê û piştgirî ji mazlûman re bibin armanca cezayan.
Ew tiştên ku îro ji rewşa dijwar û bi temamîyê şert a mamosteyê Hasan Meşîma‘ di demê girtina tenê (zindana tenê) de têne vegotin — ji zêdekirina pirsgirêkên laşî bigire heta şertên gelek dijwar ên girtinê — hemû me di ber berpirsiyariyek şer‘î û exlaqî de radike ku tu rêya revînê an jî çavpêxistina wê tune ye. Bêdengî li hember tiştên ku li ser mamosteyê Meşîma‘ derdikevin ne rewa ye؛ ji ber ku qedir û keremeta mirov û parastina jiyana wî ne xelat an imtiyazek ji aliyê kesekî ve, lê bingehên ku berî qanûn û peymanên mirovî, di şerîetên ilahî de hatine nasandin in.
Standina azadiyê ji ber raman û baweriyê, û komkirina zordariyên laşî û derûnî li ser girtîgehî, cureyek eşkere ya zulmê ye؛ zulmek ku ne ol wê qebûl dike, ne aqil wê pesend dike, û encama wê ji bilî zêdekirina birînên civakî û zêdekirina gerîn û alozî li civakê tune ye.
Civak bi zordarî û şikandina dengên cuda bi aramî û arîtiyê nagihejin؛ lê tenê dema ku adalet li cihê xwe vegere û ewlehî û keremeta mirov were parastin, civak sererast dibe.
Li ser vê bingehê, em daxwaza azadiya bilez a mamosteyê Hasan Meşîma‘ dikin û girîngiya lêkolîna rastîn a rewşa tenduristiya wî û dermankirin — her çend li derveyî welatê be jî — ji bo parastina jiyana wî ya bi nirx, bi awayekî giran piştgirî dikin.
Ji Xwedayê Bilind daxwaz dikin ku karan hêsan bike, berpirsiyarên bi rêya rast bigihîne, zulmê ji ser mazlûman rake û adaletê bixe bingehê desthilatdariyê. Bêguman ew bihîstyar û bersivdar e, û em di hemû rewşan de, di destpêk û dawiyê de, sipasiya Xwedê dikin.
Duşem, 8 Rejeb 1447 H.
29 Kanûna Paşîn 2025 Z.
..................................
Dawiya peyamê
Etîketan:
Şêx Abdullah Deqaq
Hasan Meşîma‘
Bahrêyn
Hucetulîslam Şêx Ebdullah Deqeq, yek ji alimên Behrênî yê ku li Qomê dijî, derbarê azadbûna Mamoste Hesen Meşî de beyaniyek belav kir.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-bêytê(s.x)-ABNA ـ Hucet-ul-Îslam Şêx Abdullah Deqaq, ji zanyarên Bahrêynî yên ku li Bajare Qumê dijîn, di derbarê daxwaza azadiya mamosteyê Hesen Meşîma‘ de daxuyaniyek bi vê awayî derxist:
Your Comment