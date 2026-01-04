Amerîka û Îsraîl piştî têkçûna wan di şerê 12-rojî de;ji bo çêkirina tevliheviyê li Îranê têdikoşin /Medya divê ji bo belavkirina rastiyê bixebitin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-– Piştî têkçûna DYA û rejîma Sihyonîst di şerê 12-royî de, nîşaneyên hewlekî rêkûpêk ji bo ragihandina pestana li hundirê Îranê xuya bûne; hewlekî ku li gor gotina pisporan, bi arîşeyên aborî û civakî yên ajotî tê meşandin. Di vê çarçoveyê de, Rêberê Şoreşa Îslamî, bi taybetîkirina cudahiya navbera protesto û tevliheviyê re, sûîstamalkirina (protesto û aloziyan (xetereyan) de, sûdwergirtina )daxwazên gelî ji bo afirandina bêewletiyê wekî tiştek nayê qebûl kirin.
Zeynep Ferhat, çalakvaneke medyayê ya Libnanê di hevpeyvînekê de bi Weşangeha Nûçeyan a Ebna re, bi bal kişandina ser tevliheviyên nûjen, tekîd kir: Projeya bêseknakirinê ya hundirê Îranê, projeyeke kevn e ku DYA û Îsraîl carek bi sedan milyon dolaran meclê lê girtine.
Li gor wê, milê Amrîkî-Sihyonîst salan e bi piştgirîya darayî ya rasterast ji tor û rêberên tevliheviyê, li dû kişandina protestoyan deriyê kolanan e.
Xanima Ferhat zêde kir: Dijminên Îranê ji her bûyerekê ya hundirîn, ji meseleyên aborî heta bûyerên civakî, ji bo mezinandin û çewtkirina rastiyê sûdê werdigirin û bilindbûna bihayê dolarê jî piştî têkçûna nûjen, bûye bahaneyekî nû ji bo arîşeyên ajotî.
Ev çalakvana medyayê, "ronakirin û şirovekirin" wekî amûra herî girîng a li hemberî vê projeyê dihesibîne û bi bal kişandina ser tecrûbeya medyayên Xezê got: Belavkirina domdar a wêneyan û çîroknivîsiyên rast dikare bandorê li ser fikra giştî ya cîhanê bike.
Ew hişyar da ku klîpên birrî û dengan lê hatine zêdekirin, amûra sereke ya tevlihevkeran ji bo berevajîkirina rastiyê ne.
Ferhat tekîd kir: Divê medyayên Îranê pêştir ji zimanê farisî, ber bi hilberîna naverokê bi zimanên erebî û îngilîzî ve herin; ji ber ku temaşevanên ne-Îranî ji ber desthilatdariya medyayên rojavayî, ji yên din zêdetir di bin bandora çîroknivîsiyên xelet yên li ser rewşa hundirê Îranê de ne.
