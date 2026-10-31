Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Li gorî rapora koma Îbranî ya Ajansa Nûçeyan a Tesnîmê:
Malpera nûçeyan a Kanala 12 ya bi zimanê Îbranî ya Îsraîlê di raporekê de ragihand ku (Ayetullah Seyîd) Mûçteba Xamineyî hişyarî daye ku bêyî tu sînorê erdnîgarî, bersiva her cure destdirêjiyê li ser axa Îranê dê were dayîn.
Li gorî nivîsa vê medyaya Îsraîlî, medyayên Îranê îro (Şemî) gotinên (Ayetullah Seyîd) Mûçteba Xamineyî, Rêberê Komara Îslamî ya Îranê, piştî civîna wî bi Alî Abdullahî, Serokê Sitadê Giştî yê Hêzên Çekdar ên Îranê, Ehmed Wehîdî, Fermandarê Sepaha Pasdaran a Şoreşa Îslamî û Emîr Hatemî, Fermandarê Artêşa Îranê re, belav kirine.
Vê medyaya Îsraîlî beşek ji gotinên Rêberê Komara Îslamî belav kir û nivîsî ku wî tekez kiriye:
«Heke dijmin careke din êrîşên leşkerî an terorîstî dest pê bike, ev Hêzên Çekdar ên Komara Îslamî û gelê Îranê ne ku dê dem û mercên dawîhatina wan diyar bikin.»
Ev medyaya bi zimanê Îbranî, bi vegerandina raporên belavkirî yên medyayên Îranê, zêde kir ku Rêberê Îranê ferman daye ku danegehê armancên leşkerî were nûkirin, da ku «milk û sermayeyên madî û manewî» yên Amerîka û Îsraîlê jî di nav de bin. Herwiha tekez li ser pêwîstiya xurtkirina şiyanên îstixbaratî û şer kir.
Li gorî vegotina Kanala 12 ya televîzyona Îsraîlê, Rêberê Îranê herwiha li ser pêwîstiya xurtkirina pergala îstixbarata leşkerî, kûrkirina berevaniyê û «xurtkirina berxwedana manewî û giyanê cîhadê» tekez kiriye. Wî herwiha gotiye ku divê ev gav bi hewldanên dabînkirina pêdiviyên karmendên hêzên çekdar re bên meşandin.
Malpera nûçeyan a bi zimanê Îbranî ya Ynet, ku girêdayî rojnameya Yedioth Ahronoth e, jî çend deqîqe piştî belavbûna nûçeyê di medyayên Îranê de, wê ragihand û nivîsî:
(Mûçteba Xamineyî), Rêberê Komara Îslamî ya Îranê, piştî civîneke bi berpirsên payebilind ên leşkerî re, daxuyaniyeke tund û hişyarîdêr derxistiye.
Li gorî daxuyaniya ku di medyayên Îranê de belav bûye, Rêberê Komara Îslamî hişyarî daye ku di rewşa êrîşeke nû ya Îsraîlê û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de, ev ê Îran be ku dem û mercên agirbestê diyar bike.
(Xamineyî) herwiha gotiye ku ferman daye agahiyên di banka armancan de bên nûkirin, da ku hemû milk û sermayeyên madî û manewî yên dijminê Amerîkî-Siyonîst bikevin destê hêzên Îranê.
Rêberê Îranê ji fermandarên payebilind ên ku bi wan re civiye xwestiye ku ji bo rûbirûbûneke çarenûssaz bi amadehiya tam bin û bêyî tu sînorkirina erdnîgarî bersiva her êrîşê bidin.
Wî herwiha pesnê rêxistinên hevalbendên Îranê daye.
Di vê raporê de hatiye gotin ku kesên beşdarî civînê bûne ev in: Ehmed Wehîdî, Fermandarê Sepaha Pasdaran a Şoreşa Îslamî; Alî Abdullahî, Serokê Sitadê Giştî yê Hêzên Çekdar; û Emîr Hatemî, Fermandarê Artêşa Îranê.
Rojnameya Yisrael Hayom jî di sernivîseke eşkere de nivîsiye:
«Rêberê Îranê ferman da fermandarên payebilind ên leşkerî ku bêyî tu sînorkirinê û yekser bersiva êrîşan bidin.»
Di rapora vê medyaya Îsraîlî de hatiye gotin ku (Ayetullah Seyîd) Mûçteba Xamineyî, Rêberê Komara Îslamî ya Îranê, piştî civîneke ku tê gotin bi berpirsên payebilind ên leşkerî re pêk hatiye, daxuyaniyeke tund û hişyarîdêr belav kiriye.
Li gorî daxuyaniya belavkirî ya medyayên Îranê, (Xamineyî) hişyarî daye ku di rewşa êrîşeke din a Îsraîlê û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de, ev ê Îran be ku dem û mercên çêbûna agirbestê diyar bike.
Rêberê Îranê ferman daye ku agahiyên banka armancan bên nûkirin, da ku hemû milk û sermayeyên madî û manewî yên dijminê Amerîkî-Siyonîst bikevin destê hêzên Îranê.
…………….
Dawiya nûçeyê /
Your Comment