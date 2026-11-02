Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Dayikên Aştiyê dixwazin bala mirovan bikişînin ser rewşa Abdullah Ocalan û pêvajoya «Aştî û Civaka Demokratîk». Ji bo vê yekê, ew ê du rojan li Enqereyê rûniştinê bikin.
Dayikên ku ji Amedê (Diyarbekirê) ber bi paytexta Tirkiyeyê ve çûne, berî destpêkirina çalakiya xwe li ser armancên wê û rewşa pêvajoya aştiyê axivîn.
Wan got ku Abdullah Ocalan ji bo serkeftina pêvajoya aştiyê xebitiye. Ji ber vê yekê, wan ji dewleta Tirkiyeyê xwest ku bêyî derengî gavên diyar bavêje û ji bo domandina pêvajoyê tiştên pêwîst bike.
Dayikên Aştiyê di daxuyaniya xwe de gotin:
«Abdullah Ocalan divê êdî li Îmraliyê nemîne. Divê ew di nav gelê xwe de be û azadiya wî ya laşî were misoger kirin. Ji bo gihîştina vê daxwazê, divê em têkoşîna xwe zêdetir bikin.»
Wan her wiha behsa gotinên berê yên hin siyasetmedarên Tirkiyeyê kir û gotin:
«Yên ku gotibûn Abdullah Ocalan were parlamentoyê û li wir biaxive, divê soza xwe pêk bînin.»
…………
Dawîya Nûçeyê/
Your Comment