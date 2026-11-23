Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA Hucetul Îslam Seyîd Cewad Neqewî, serokê Tevgera Hişyariya Umeta Mustefa (s.x.a), bi îşaretekê bo destdirêjiya hevpeymaniya Siûdî ya li dijî Yemenê, vê kiryarê wek beşek ji hewldanên Amerîkayê bo qelskirina eniya berxwedanê zanî û tekez kir: "Amerîka di şerê li dijî Îranê de nikaribû armancên xwe li dijî berxwedanê pêk bîne, û niha ji bo gihîştina heman armancan, hevalbendên xwe şandiye meydanê."
Wî diyar kir: "Di vê rê de, ji amûrên neçêk wek mezhebpirsîtî û pîroziyên îslamî, di nav de Herêmên Pîroz, wek amûra şer têne bikaranîn. Hêmanên ku di nav misilmanan de nefret û cudahî çêdikin, bi rastî cîbicîkarên rojeveya Amerîkayê ne, û ev welat bi wan re dixwaze armancên xwe pêk bîne û herêmê bikeve kaosê; armancên ku eniya berxwedanê heta niha rê li wan girtiye."
Neqevî bi îşaretekê bo projeya "Heyeta Aştiyê" ya Donald Trump got: "Agirê ku ji dilê heyeta aştiyê ya Trump zingil derxistiye, Rojhilata Navîn li ber çavê wêraniyê daye. Amerîka faktora sereke ya pirsgirêkên herêmê ye û destên vî welatî bi xwîna misilmanên bêguneh gemar in."
Serokê Tevgera Hişyariya Umeta Mustefa (s.x.w.) bi tekezkirinê ku berxwedana Yemenê nikare tenê wek nakokiyek herêmî an mezhebî were dîtin, zêde kir: "Paşguhkirina rastiyên vê pirsgirêkê, çavpoştkirina ji xwezaya wê ya sereke ye; ji ber ku bingeha berxwedana Yemenê, parastina serweriya neteweyî, mafê hilbijartinê û têkoşîna li dijî destwerdanên Amerîkayê ye."
Wî di berdewamiyê de bi awayekê rasterast berê xwe da Pakîstanê û tekez kir: "Divê ev welat xwe ji bûna beşek ji komplota şewm a Amerîkayê bi navê 'parastina Herêmên Pîroz' dûr bixe. Serokên Pakîstanê divê berî ku beşdarî her hevalbendiyekê bibin an di şer de beşdar bibin, berjewendiyên neteweyî, aştiya herêmî û berjewendiyên berfireh ên umeta îslamî bixin ber çavan."
Neqewî herwiha daxwaz kir ku rol a bi bandor di eniya fikrî û îtiqadî de li dijî tiştê ku wî "artêşa Amerîkî ya terorîzm, mezhebpirsîtî û tekfîrê li Pakîstanê" navê wê kir, were lîstin û got: "Divê medya, alim, zanîngeh û ramanwer li bo xurtkirina yekîtî û hevgirtinê di nav misilmanan de hewl bidin, da ku planên Amerîkayê yên bo ajotina herêmê ber bi wêraniyê ve bisernekevin."
...........
Dawîya peyamê/
Your Comment