Rapora Wêneyî | Pîrozbahî ji bo Doktoran û Karmendên Tibbî yên Erbaînê bi beşdariya Serokê Komelgeha Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt (s.x)
Li gorî ragihandina Nûçegeha Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (s.x) — ABNA — bi beşdariya Ayatollah Riza Remezani, Serokê Komelgeha Cîhanî ya Ehl-ul Beyt (s.x), ji hevoka doktoran û karmendên tibbî yên ku di xizmetê zîyarvanên Arbaînê ya Hosseinî de di Zanîngeha Ehl-ul Beyt (s.x) li Rêya Hoseynî hatin pîroz kirin.
14 August 2025 - 01:02
News ID: 1716699
Etiket
Xizmetên Tibbî li Erbeînê
Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlul Beytê (AS)
