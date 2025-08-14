Raportî wêneyî | Komînasiya Navneteweyî ya Erbeînê; Keramet, Edalet û Mesûliyeta Cîhanî li Kerbelayê
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Komînasiya Navneteweyî ya Arbaîn; Keramet, Edalet û Mesûliyeta Cîhanî bi axaftina Ayetullah Remezani, Serokê Giştî ya Meclîsa Cîhanî ya Ehlê Beyt (Aleyhimu’s-selam) û bi beşdariyê ya jinên xebatkar ên dînî û çandî ji 19 welatên cîhanê di bajarê Kerbelayê Mu’alla de lidarxist.
14 August 2025 - 11:19
News ID: 1716742
