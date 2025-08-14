Rapora Wêneyî | Rûmeta Îranê di rêya evînê de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Li Astanayê, bi mîlyonan ziyaretvan ji çar aliyên cîhanê di rêya evînê de dimeşin. Di vê rêya bi heybet de, ala Komara Îslamî ya Îranê, wekî nîşana îradeyê û hevgirtinê, bi rêzdarî û cil û bergên bêhempa yên bawerî û mîratê di destên mêvanên Îranî de tê nîşandan. Ev dîmenên mayînde çîroka têkiliyek romantîk vedibêjin ku sînorên erdnîgarî û dilan bi hev ve girêdide.
14 August 2025 - 17:57
News ID: 1716809
