"Rapora wêne | Dengê ziyaretavanên Erbeînê di navbera hevraha du haremên pîroz de"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di roja Erbeînê de, Kerbelaya pîroz şahidiya pêşandaneke bêhempa ya evîn û fedakariyê dike. Ziyaretvanên evîndar, dema ku îlhama Erbeînê digirin, li hewş û dorê haramê de mezargehê banga "Es-Selam Aleiykum Ya Eba Abdullah" dikin. Ev vîdyoya şahane ya vê koroya milyonî û lûtkeya fedakarên ku di roja Erbeînê de ji bo mezargeha pîroz a Eba Abdullah El-Huseyn (S.X) dikişînin nîşan dide.
15 August 2025 - 17:41
News ID: 1716950
