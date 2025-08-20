Rapora Wêneyan | Ziyaretvanên Qazakistanê gihîştin Perestgeha Pîroz a Rezevî

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Komek Şîeyên ji Qazaxistanê, bi saya hewldanên rêveberiya Ziyaretvanên ne-Îranî yên ber bi Tirbeya Pîroz a Rezewî ve, di dema şîna deh rojen dawî yên meha Seferê de çûn Meşheda pîroz û dilên xwe li nêzîkî tirbeya ezmanî ya Îmam Riza (Silav lêbin) paqij kirin. Van Ziyaretvanên, ku evîndar û heyranên Ehlul Beytê (s.x) yê Îmamen masom û paqij in, di vê rêwîtiya manewî de ji bernameyên çandî û olî yên taybet ên Tirbeya Pîroz sûd wergirtin.
20 August 2025 - 16:51
