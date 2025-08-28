Raporta Wêneyî / Merasîma şînê ji bo Pêxemberê Pîroz (S.X.A) Îmam Hesen Mûçteba (S.X) û Îmam Riza (S.X) li Parêzgeha Bedexşan, Afxanistan
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beytê (S.X) - ABNA - Bi boneya koça dawî ya Pêxemberê Îslamê (S.X.A) û şehîdbûna Îmam Hesen Mûçteba (S.X) û Îmam Riza (S.X) li parêzgeha Bedexşan a Afxanistanê, merasîmek şînê roja Çarşemê bi şev (5ê Şehrîwerê) ji aliyê ofîsa Meclisa Bilind a Ayetullah Sîstanî ve hat lidarxistin.
28 August 2025 - 21:21
News ID: 1721493
Your Comment