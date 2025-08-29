Sernav: Ayetullah Eşrefî Şahrudî di rûniştina berpirsiyarên ajansa Nûçeyen "Abna" de:"Xemxwariya ji bo mekteba Ehl-ul Beytê(s.x) pêşketina kar anîne /
“Sedema hemû dijminiyan, peywendiya Îran û komara Îslamî bi mezheba Ehl-ul Beytê(s.x) ye. Ji şerê 8 salî heta fitneya DAIŞê û her weha tecawuza rejîma sîyonîstî, hemû bi baweriya dilî ya gelê Îran û bi berdêmaniya şîayan ve girêdayî ye.”
Şêx Mistefa Eşrefî Şehrûdî: Hevkarîya Civata Cîhanî ya Ehl-UL beytê (s.x) xebateke girîng e – Ew bi têgihiştina gelanê cîhanê bi mezheba Ehl-UL beytê (s.x) re alîkarî kir
Meşhed | Ebna – Di serdema civînê de bi Şêxê mezin û pêşengê Feqê ya Meşhedê, Ayetullah Şêx Mistefa Eşrefî Şehrûdî, ku di hevpeyvînêkê de bi Rêvebirê Rojnameya Cîhanî ya Ehl-UL beytê (s.x) Abna û tîmê wî civî bû, bi sipas ji kar û xizmetên Civata Cîhanî ya Ehl-UL beytê (s.x)) re, axaftinên girîng kir.
Ayetullah Eşrefî, bi kêfxweşiyê li ser raporek ku derbarê pêşketin û serketinên medyayê ya Civatê hat pêşkêş kirin, got:
“Di salên dereng de ku ez rêwîtiya dawîya xwe kirim bo Afrîqayê, ev qitê di nav xwe de tu têgihiştinî ji mezheba Ehl-UL beytê (s.x) nediya. Lê niha, bi bereketê xebatên gelemperî, bi taybetî yên ku Civata Cîhanî ya Ehl-UL beytê (s.x) anîn berê, li gelek welatan destnîşanên wan hatine afirandin û destpêk hat kirin.”
Afrîqa: Qitêyek ku ji bo belaftina mezheba Ehl-UL beytê (s.x) qewet û şans heye
Di dema axaftinê de, Ayetullah Eşrefî bîranînekê ji rêwîtiyên xwe yên dakêşanê ya bo Afrîqayê şîret kir û got ku:
“Ev qitê bi gelek karîgeriyan û fursetan tê zanyarîn. Heke kesên xwezan, xebatkar û xwestiyar were şandin bo van herêman, ew dikare bin bingeh ji bo guherandina civakê û belavkirina nasnameya Ehl-UL beytê (s.x)”
Şehadet li dijberî tecawuzên dewletên dagirker
Ayetullah Eşrefî zêde kir:
“Ez di şax û kêmkirina xwe ya bo Afrîqayê de, xwedî bibînîyên rastîn bûm li ser tecawuzên dewletên estîmarî. Niha jî, ez di xebatên xwe û li ser minberên xwe de dixwazim hemwelatîyanê xwe agah bikim.”
Wî di destnîşankirinê de got:
“Her şevê îro di minbera Mizgefta Guherşad ya li harêma Îmam Riza (s.x) de ez axivim. Lê em nayê bibihîstin, çawa temenê ‘civilîzasyona rojhelatê’ di bin astaran de çi qirkirina mirovî tê veşartin. Ez bi dil dibêjim: dijminên herî qetilî yên mînakê Amerîka, Brîtanya û hin dewletên Ewrûpayî ne. Belçîka û Hollanda jî bi kuçikîya xwe, di Afrîqayê û herêman din de xwedî desthilat in û îro jî xwezîyeta wan bi komkirina dewletên hêzdar berdewam dike.”
Sipas ji destpêkê ya Ayetullahê Rehber bo damezrandina Civata Cîhanî ya Ehl-UL beytê (s.x)
Wî bi reveransê ragihand:
“Pêşkeftina mezin ku Ayetullah Seyyîd Elî Xameneyî kir — ji bo belavkirina deng û rêya Ehlibêt (as) bo hemû cîhanê — pîvaneke girîng û qederê şikestê ye. Divê hemû kes ku di vê rêya de xebitî, ji Xwedê razî bibe.”
Belavkirina zanistên Ehl-UL beytê bi awayekî rêbazî, bi niyaza rojekê re
Wî, wekî mamosteya lezê ya fêqa "dêrsê derveyî", bi pejirandina hekîmaneya Imam Sadiq (as) û Îmam Riza (s.x), got:
“Heke gotinên wan bi guhê mirov bigihê, ew xelkê dikarin dilxwaz bikin. Divê em nêrînên Ehl-UL beytê (s.x) bi awayekî nû û li gorî hewcedariya îro belav bikin.”
Wî mînaka “mafên hevduyî” da, wekî qada serkeftinê ji bo danûstandina biryardanê, da ku:
“Ev herêm dikare qada daxuyaniya maf û siyaseta Mekteba Ehl-UL beytê (s.x) wekî cihê daxuyaniya herî pêşketî jî be.”
Ayetullah Eşrefî Şehrûdî: Teşxîsa “Cihada destpêkê” bi temamî bi rewşa şikesteya mirovî ve tê fêmkirin – Mekteba Ehl-ul Beytê (s.x)dibe hêza herî girîng a berxwedanê ya neteweyî
Meşhed Abna – Di daxuyaniya xwe de, Ayetullah Şêx Mistefa Eşrefî Şehrûdî, fêqiyek mezin û mamosteyê zanistê fêqê di Feqehê Meşhedê de, li dijî tese’eya hin dîrokvanên nûjen yên mafê dewletî yên ku jîhanda cengên İslamî tenê cengên parastinê têne navnîş kirin, xwe re got:
“Ger hûn binihêrin çawa ev dewletên hêzdar xelk di herî dûrxistin û fukaratiyê de digirin, dîsa wê wisa fêm bikin ku pêxemberan ne tenê bi fêrkirinê bûne, belkî bi xilas kirina xelk ji estîmare hiş û fikirê jî bûne. Ev e ku hikmeta cihada destpêkê (jihad-ê ibtidâî) destnîşan dibe.”
Wî zêde kir:
“Pêşî Islamê li Îranê hemû pîşe û qebîlayan destûrê fêrkirinê nadayê. Lê paşê, ew fikir û hîşa bala xwe ya gelê Îranî, wekî piştexa Pêxember (s.x.a) li ser şûna Selman daxist, hat destnîşan kirin. Gelê Îran qet ji rêzên zîrek û pêşketî yên cîhanê ye. Wekî gotin, çêkirin û baş têgihiştin ku alîya rast ya şerê Çarşiyan, alîya Ehlê Elî (s.x) bûye.”
Mişarekê Iranê di belavkirina mekteba Ehl-ul Beytê (s.x)de
Ayetullah Eşrefî got:
“Gelê Îranî bi fêm û hîşkariyê xwe fêm kir ku mezheba Ehl-ul Beytê (s.x) mezhebeke rast e, û wan bi hêja têne belavkirin û piştgirî kirin.”
Wî bîranînek jî şîret kir li derbarê xwendekariyê xwe yê berê li dijberî Îmam Xomeynî (ra) di Necefê de û got:
“Gava mamoste ji Fransa hatin, me çû meşwereke kirin. Min gotim: Ez tenê dixwazim bibêjim ku şîa pêşê we li cîhanê nas nabe. Lê niha bi bereketê we û şoreşa Îslamî, mezheba şîa li cîhanê nas bûye.”
Sedema dijminan: Baweriya dilî ya Îran bi Ehl-ul Beytê (s.x)Wî ragihand:
“Îro hemû dijminî li dijî Îran û Komara Îslamî sedemekî hêsan heye: Baweriya dilî ya wan bi mezheba Ehlibêt (as). Ji şerê 8-salî heta fitneya DAIŞ û heta tecawuza rejîma sîyonî, hemû wan bi rûmeta gelê şîa û beşawekariya wan têne pêşkêş kirin.”
Wî tekrarkir:
“Niha, tenê mezheba Ehl-ul Beytê (s.x)ye ku bi rastî amade ye ku bi amrê «یَاایُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَیٰٓ أَوۡلِیَآءَۘ » ‘Yâ eyyuhelleżîne âmenû lâ tettehizû’l-yehûde ve’n-nesârâ evliyâ’...’ cewab bide. Em nikaribûn berê ev peyamên bidin cîhanê; lê niha, em bi destnîşan kirinê yên medya û şoreşê şîa nikarin bibêjin ku mêjû weşartî ye. Ev gotin xwedî sipas û şukrê mezin e.”
Dilsuzî, rêya serkeftinê ye di xebata medyayê û teblîgê de
Di dawiyê de, Ayetullah Eşrefî bîranînek bidestxistinê jî kir, ku di fermanê Imam Xomeynî (ra) de ji bo şandina wî bo Tirkiyê û Ewrûpa bû, da ku peyama şoreşê û mezheba Ehlibêt were şandin.
“Ew kesên ku xwedi dilsuzî ne, ew dikarin xebata medyayî û teblîğê bi serkeftinê berdewam bikin. Ger dil nekeve, gotina dilsuzî nayê axaftin. Sûsandin û dilgirtin bo mezhebê pêwîste da ku rê vekirî bibe û xebat serkeftinê bide. Ew kesên ku bi rastî li ser ev rê bi evînê Ehlibêt (as) dikin xebat, bê guman Ewladê Ehlibêt jî têkiliyê xwe dikirin.”
Destpêka civînê: Rapor ji aliyê Rêvebirê Abna – Hesen Sedraî
Di destpêka civînê de, Hesen Sedraî Arif, rêvebirê Rojnameya Abna, bi Hocatul Îslam Seyîd Îmanî, nûnerê Civata Cîhanî ya Ehl-ul Beytê (s.x) li Xorasan, û Behmen Dehistanî, rêvebirê ofîsa Abna li Xorasanê re, raporeke ji ser kar û pêşketinan pêşkêş kirin.
Wî destnîşan kir:
“Ev rojname, bi zimanên gelek, di nav media yên cîhana Îslamê de, wênekê neîn pêşîn e û amade ye ji bo belavkirina mêjû û merûzên Îmaman (s.x) li hemû cîhanê.”
Dawî ya Peyam/
Sernav: Ayetullah Eşrefî | Mezheba Ehl-ul Beytê (s.x)| Teblîx | Afrîqa | Ewrûpa | Îmam Xomeynî | Cihad
Your Comment