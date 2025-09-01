Rapora Wêneyî /Beşdariya Êtba Elawî di veguhastina mêvanên Semira de ji bo bîranîna şehîdbûna Îmam Hesen Eskerî (silav li wî be)
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Êtba Elawî Mezargeha Pîroz a Îmam Elî (S) ferman daye beşa makîneyan ku otobusan ji bo veguhestin û şandina mêvanên ku ji bo bîranîna salvegera şehadeta Îmam Hesen Eskerî (silavên Xwedê li ser bin) digihîjin bajarê pîroz ê Samirayê, amade bikin.
1 September 2025 - 17:56
News ID: 1722616
