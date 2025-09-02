Raporê Wêneyî | Nûkirina Peymana Xwendekarên Hawza Ilmîya Qom bi Hezrêt Îmam Mehdî (Xweda li zuhura wîlez bika)
Li gorî rapora Ajansa Nûçe ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Nûkirina peymana xwendekarên Hawza Ilmîya Qom bi Hezrêt Bexîyêtullah Elazam (Xweda li zuhura wîlez bika)îro, sêşem, 11ê Şahrîvar 1404, di Mizgefta Muqaddesê Cemkaran de, bi pêşkeftina şanoya serqetandinê ya Îmamîyê û beşdariya Hezrêt Ayetullah Erakî, endamê Şûraya Bilind a Cemaya Cihanî ya Ehlê Beyt (s.x), hate lidarxistin.
2 September 2025 - 23:03
News ID: 1722933
