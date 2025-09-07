Nûnerê "Dadgeha Xezzeyê" di filoya Semûd de di hevpeyvînekê de re:Piştgiriya cîhanî ji bo filoya Semûd ji bo şikandina dorpêça(embargo) li ser Xezzeyê
Nûnerê "Dadgeha Xezzeyê" yê ku di Flota Berxwedana Cîhanî de amade bû, ev tevgera cîhanî wekî xwepêşandanek pêwîst a berxwedana sivîl li dijî dorpêçkirin û qirkirina Filistîniyan bi nav kir û rola civaka sivîl di rûbirûbûna zilmê de tekez kir.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Penny Green, lêkolînera jenosîd û tawanên dewletê li Zanîngeha Londonê û nûnera Dadgeha Xezze yê, ku beşdarî mîsyona cîhanî ya "Flotîla Berxwedanê" ya ji bo şikandina dorpêça Gazayê dibe, di hevpeyvînek taybet de bi peyamnêrê navneteweyî yê Ajansa Nûçeyan a El-Qadr re got: "Hebûna ewqas kesan ji welatên cûda li Tunisê ji bo tevlîbûn û piştgiriya Flotîla Berxwedanê bi rastî ecêb e. Ev nîşandanek pêwîst a berxwedana sivîl li dijî dorpêça Xezzeyê ya ji hêla Îsraîl û welatên Rojavayî yên ku piştgiriyê didin wê ve hatî ferzkirin e."
Wê got: "Xezzeyê pir hewcedarê xwarin, av û pêdiviyên bijîşkî ye, ku bi pratîkî peyda nabin. Ev ji bo mirovên wêrek derfetek mezin e ku biçin deryayê da ku dorpêçê bişkînin."
Green wiha domand: "Ez Dadgeha Xezzeyê temsîl dikim. Ev înîsiyatîfa civaka sivîl ji bo pêşîgirtina li jenosîdê li Gazayê alîkarî kiriye û di heman demê de arşîvek çalakiyên civaka sivîl li dijî van tawanan peyda dike."
Wî şîrove kir: "Ez bawer dikim ku berxwedana sivîl rêbaza herî girîng a berxwedanê ye niha. Divê em qebûl bikin ku qanûna navneteweyî û pergala hiqûqî ya navneteweyî di parastina Filistînê û pêşîgirtina li zilm û zordariya li ser gelê wê de têk çûne."
Lêkolînerê Zanîngeha Londonê li ser girîngiya fîloya keştî û bandora wê li ser civaka navneteweyî got: "Ev tevger dibe ku bikaribe dorpêçê bişkîne; lê her çend ew nikaribe bi tevahî jenosîda Îsraîlê rawestîne jî, dîtina vê fîloya keştîyê ji hêla cîhanê ve dê berxwedana sivîl û kesên ku hewl didin vê jenosîdê bi dawî bikin îlham bike."
Dema ku ji gelê Îranê re axivî, wî got: "Peyama min ji bo gelê Îranê wekî peyama min ji bo mirovên li çaraliyê cîhanê ye: divê em li dijî zilm û qirkirinê şer bikin. Em nikarin rê bidin welatên bihêz ên Rojavayî ku bi awayên zordar jiyana me serdest bikin. Em li kêleka gelê Filistînê û hemî gelên bindest ên li cîhanê ne û em hewl didin ku cîhanek çêtir ava bikin."
