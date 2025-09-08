Raporta wêneyan | Amadebûna bi heybet a evîndarên Ehlê Beytê (S.X) li pîrozbahiya mezin a 1500 saliya jidayikbûna Pêxemberê Rehmetê (S.X.A) li Tanzany
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Cêjna mezin a 1500-emîn salvegera Zayînê Pêxemberê Ekrem (s) û roja hatina bidinyaye bi bereket a Îmam Cafer Sadiq (s.x) di dibistana Hazretê Zeyneb (s.x) de, li bajarê Darusselamê ya welatê Tanzanya bi tevlêbûna giştî ya hevalên Ehlê Beyt (S.X) hate lidarxistin. Ev bûyer di qeyama mezin û pîroz de, bi axaftin, xwendinên mewlûdê û bernameyên çandî û îslamî hat pîroz kirin. Tevlêbûna civakê ji zaro û mezin, xwendevan û mamosteyan, ev cêjna rohanî zêdetir rengîn kir. Dibistana Hazretê Zeyneb (s.x), ku di bin rêveberiya Nûneriya Cem'iyeta El-Mustafa (s.x.a) de dixebite, yek ji navenda girîng ên belavkirina perwerdeya dinî û çandê ya Hezjekirin bi Ahlê Beyt (s.x) ye li herêma Afrîkayê.
