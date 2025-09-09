Elham Umî Merasîma xwendina Mewlûdê ya herî mezin a welêt li Sine

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Cêjna mezintrîn mewlûdîxwînî ya welat, bîst û yekemîn bîranîna arifê nasnameya Kurd, Seyîd Behauddîn Şems Qureyşî, li Mizgefta Quba ya Sine bi beşdariyê ya şexsiyêtên dînî û çandî û koma mezin a jin û mêrên Sineyî hatî lidarxistin. Nimêja cemaatê di cîhekî rûhî û heybetdar de bê rêveberî hatî perform kirin û bi dengê molûdîxwînî û dengbêjiyê ya defê re hevkariya xweş hatî nîşandan.
10 September 2025 - 00:58
News ID: 1725516
